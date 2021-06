Covid-19, Ema approva nuovo impianto di produzione di Moderna in Francia

Secondo l'Agenzia, questo dovrebbe consentire la produzione da uno a due milioni di fiale aggiuntive di vaccino pronto per l'uso per l'Ue, al mese

Via libera europeo a un nuovo impianto per la produzione dei vaccini contro Covid-19 di Moderna. L’Ema, si legge in una nota diffusa dell’ente regolatorio europeo, ha approvato l’impianto, gestito da Recipharm, che si trova a Monts, in Francia. Secondo l’Agenzia, questo dovrebbe consentire la produzione da uno a due milioni di fiale aggiuntive di vaccino pronto per l’uso per l’Ue, al mese.

Altri impianti

Oltre al nuovo impianto di produzione di questo vaccino, il Chmp ha anche espresso parere positivo per l’aggiunta di diversi siti alternativi responsabili del controllo/test dei lotti. Già il 4 giugno 2021 il comitato dell’agenzia dell’Ue ha approvato due nuovi siti per la produzione di sostanze attive e prodotti finiti intermedi, situati negli Usa (ModernaTX a Norwood, Massachusetts e Lonza Biologics a Portsmouth, New Hampshire).

Cresce la fornitura in Europa

“Insieme, questi cambiamenti dovrebbero consentire la produzione da uno a due milioni di fiale aggiuntive di vaccino pronto per l’uso per il mercato dell’Unione Europea ogni mese – evidenzia l’Ema – Ciò aumenterà la fornitura del vaccino nell’Unione Europea”. Questa raccomandazione non richiede una decisione della Commissione europea e il sito di Monts può diventare operativo immediatamente.