Gli altri vaccini anti-Covid, uno sguardo di insieme

Non solo i soliti Pfizer, AstraZeneca o J&J. Nel mondo ci sono numerosi altri vaccini già approvati e molti sono di stati pensati per essere il fiore all'occhiello della "ricerca nazionale" di uno specifico Paese. Una breve carrellata

AstraZeneca, Pfizer-Biontech, Curevac, Sputnik, Sinovac, Novavax, Johnson&Johnson. Sulla bocca di tutti rimbalzano nomi e termini per indicare i tanti sieri che sono stati approvati tra Europa, Stati Uniti, Cina e Russia. Eppure, a fare bene i conti, sono almeno 16 i vaccini approvati ai “quattro angoli del globo”, per non parlare poi dei prodotti in sperimentazione dalla fase 1 alla fase 3.

I vaccini cinesi

Cominciamo con la Cina. Pechino ne ha messi in giro sei. Sei vaccini approvati in svariate parti del mondo (tra cui anche l’Europa seppur senza un’ok dell’Ema, ma accettati in vari modi dalle agenzie regolatorie nazionali). Il più famoso è CoronaVac della Sinovac (vaccino inattivato) approvato e distribuito in buona parte dell’Asia, nei Balcani e in Sud America. L’altro è Convidicea di Cansino (vaccino ricombinante su base adenovirale) approvato, al momento in Cile, Ungheria (tramite l’agenzia nazionale), Messico, Moldova e Pakistan. Continuando, c’è il prodotto di Sinopharma in collaborazione con l’istituto biotecnologico di Wuahn, il Wibp-CorV (vaccino inattivato), al momento utilizzato solo in madrepatria e quello sviluppato e prodotto dalla Minhai biotechnology e dalla Kangtai Biological (vaccino inattivato) anch’esso distribuito solo in Cina.

…e quelli centroasiatici

Ma la Cina è arrivata anche nelle repubblica ex sovietiche del centro Asia. In particolare la Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical insieme all’Institute of Microbiology of the Chinese Academy of Sciences ha lavorato in Uzbekistan per un vaccino ricombinante, lo Zf2001 attualmente approvato solo in Cina e, appunto in Uzbekistan. Intanto il vicino Kazakistan ha sperimentato e prodotto il suo QazVac (vaccino inattivato) grazie all’impegno del Research Institute for Biological Safety Problems. L’approvazione è esclusivamente nazionale.

Il portfolio russo

Mosca non ha nel suo arsenale vaccinale solo Sputnik V. Oltre al prodotto del Gamaleya Institute e al fratello minore Sputnik Light (approvato in Russia, Angola, Bahrain, Congo, Mauritius, Nicaragua, Palestina e Venezuela) ha portato avanti anche la produzione di EpiVacCorona per mano del Federal Budgetary Research Institution State Research Center of Virology and Biotechnology. Il vaccino a base di peptidi è approvato solo in Bielorussia, Russia e Turkmenistan. Infine c’è CoviVac (vaccino inattivato) prodotto dal Chumakov Federal Scientific Center for Research and Development of Immune and Biological Products.

Il prodotto indiano

In ultimo c’è Covaxin (vaccino inattivato) prodotto dalla Bharat Biotech e dalla Ocugen che ha avuto fortuna tra le agenzie regolatorie del Botswana, Guatemala, Guyana, Iran, Mauritius, Messico, Myanmar, Nepal, Paraguay, Filippine, Venezuela e Zimbawe. Per completezza di informazioni c’è anche Covishield prodotto dal Serum Institute, ma è sostanzialmente il genericato del vaccino di AstraZeneca.

Altri vaccini nazionali

Ma se i vaccini citati sopra hanno superato le varie fasi cliniche, altri sono quasi in dirittura di arrivo. Anche perché ci sono molti prodotti a carattere nazionale su cui la ricerca sta spingendo molto (si pensi a Takis e Reithera per l’Italia). Ci saranno, probabilmente altri arrivi dalla Cina, ma anche dall’Australia, dal Vietnam (qui addirittura ci stanno lavorando i militari), la Corea del Sud, Canada, Cuba, Messico, Giappone, Israele, Turchia e l’Iran. Ah a proposito di militari. Anche l’esercito Usa sta lavorando a un siero attraverso il Walter Reed army institute of research.