Intelligenza artificiale, Neurala apre la filiale europea a Trieste con il sostegno di Friula

La società di Boston si stabilirà in Friuli-Venezia Giulia. La finanziaria regionale partecipa all’operazione con un aumento capitale di un milione di euro

Sbarca in Europa Neurala, società di Boston attiva nel settore dell’Intelligenza artificiale, e sceglie Trieste per aprire la sua filiale. La scelta è frutto di una partnership con Friula, la finanziaria della Regione, che ha sottoscritto un aumento di capitale da un milione di euro, come parte di un’operazione di funding da 12 milioni di euro complessivi. Nel capoluogo del Friuli-Venezia Giulia nascerà quindi la newco Neurala Europe, con un piano di sviluppo che prevede l’assunzione di risorse ad alta specializzazione nei prossimi anni.

Il percorso di Neurala nel settore dell’Intelligenza artificiale

“Per me la nascita di Neurala Europe non è solo un ritorno a casa, ma un passo importante per costruire il futuro tecnologico della nostra azienda in una città con densità altissima di ricercatori qualificati, nonché ponte commerciale naturale con un Est Europa in forte crescita nel settore manufatturiero”, commenta il Ceo di Neurala, Massimiliano Versace, ma anche professore di Intelligenza Artificiale alla Boston University e fondatore del dipartimento Neuromorphics Lab presso la stessa università. Versace è cresciuto a Monfalcone, a pochi chilometri da Trieste. Dopo essersi laureato in Psicologia all’Università di Trieste, nel 2001 con il supporto di una borsa Fulbright si è trasferito negli Stati Uniti dove ha continuato a coltivare la sua passione per la Neuroscienza e le tecnologie applicate all’Intelligenza artificiale. Nei primi mesi del 2017 Neurala aveva già concluso negli Stati Uniti un importante round di funding da circa 15 milioni di dollari.

Trieste come scelta strategica

Da Trieste Neurala punta ad accrescere il proprio peso in Europa, dove hanno sede numerose realtà clienti che operano nel settore manifatturiero (in particolare in Germania e in Italia). La scelta del Friuli-Venezia Giulia, sottolinea una nota, si deve alla “riconosciuta eccellenza” di diverse realtà accademiche come Sissa e le Università di Trieste e Udine, con cui “sarà possibile instaurare fruttuose collaborazioni finalizzate anche alla formazione delle future risorse interne”.

La notizia è stata accolta con entusiasmo dal presidente del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga: “La Regione sta puntando con determinazione su settori cruciali per il nostro futuro: ricerca, innovazione, tecnologie emergenti, digitalizzazione, trasferimento tecnologico. Settori che giocano un ruolo determinante all’interno del piano di investimento del Pnrr in Friuli Venezia Giulia. Vogliamo, infatti, continuare a essere un punto di riferimento internazionale, e in particolare per il Centro Est Europa, per chi sa coniugare innovazione, ricerca e forti capacità imprenditoriali, con l’obiettivo di creare nuovi posti di lavoro per giovani altamente specializzati. Per queste ragioni – ha sottolineato il governatore – saremo sempre al fianco delle realtà, come Neurala, che scelgono Trieste e il Friuli Venezia Giulia per continuare a crescere in un ambito in fortissima espansione, come quello dell’Intelligenza Artificiale, che sta trasformando le nostre vite e che ci sta offrendo nuove opportunità di sviluppo”.

Terreno fertile per l’innovazione

Il Friuli-Venezia Giulia si è dimostrato in questi anni terreno fertile per l’innovazione. “La decisione di Neurala Europe di aprire proprio in Friuli-Venezia Giulia la sua prima filiale in Europa non è casuale – commenta Federica Seganti, presidente di Friula – ma deriva dagli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni dalla nostra Regione, che è attualmente la terza in Italia per incidenza del numero di nuove Startup innovative costituite rispetto alle nuove Società di capitali, con circa il 5% del totale nazionale. Non solo, poter contare sulla presenza di istituzioni accademiche di prim’ordine tra cui anche la Sissa, consentirà all’azienda di creare un vero e proprio ecosistema virtuoso per la ricerca, l’analisi e la sperimentazione di tutte le nuove tecnologie legate all’Intelligenza Artificiale, da cui trarrà beneficio restituendo altresì conoscenze e know-how specialistico al nostro territorio. Come Friulia – conclude Seganti – siamo felici di accompagnare e sostenere questo progetto di insediamento di alta tecnologia e di collaborazione con partner esteri e continueremo a sostenere le iniziative che possono rafforzare il ruolo della nostra Regione come punto di riferimento a livello internazionale”.