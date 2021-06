Plasmaderivati, il mercato è vulnerabile: Farmindustria avverte

Il crollo delle donazioni negli Usa (da cui deriva il 65% della raccolta mondiale) spinge a una nuova politica che garantisca gli approvvigionamenti anche nel nostro Paese

Migliorare la governance dei plasmaderivati per scongiurare il pericolo di carenze. Serve indicare un safety stock nazionale per definirne nel dettaglio la domanda (in pesi, volumi, tempistiche); una maggiore flessibilità amministrativa e nuove forme di procurement che permettano di formulare offerte parziali sugli acquisti previsti; ridurre i tempi delle importazioni; uno sforzo deciso per aumentare la raccolta di plasma in Italia, sfruttando la già elevata fidelizzazione dei donatori di sangue (principalmente giovani). Per tacere del payback che andrebbe rinegoziato.

Appuntamento il 21 giugno

Queste e altre proposte sono già state inviate alle istituzioni dal gruppo Emoderivati di Farmindustria, presieduto da Danilo Medica, e saranno discusse nel corso di una tavola rotonda in programma il prossimo 21 giugno, cui prendono parte Ministero della Salute, Centro nazionale Sangue (Cns), associazioni di volontari donatori (Croce Rossa Italiana, Avis, Fidas e Fratres), aziende produttrici (sono sei in Italia per un fatturato complessivo prossimo ai 270 milioni di euro e 1700 dipendenti), rappresentanti delle strutture regionali di coordinamento (Src) etc. Per inciso, è già stato istituito tavolo tecnico che si riunisce a cadenza mensile.

Farmaci essenziali

La disponibilità di plasma è limitata (non è sintetizzabile in laboratorio) e si basa solo su donazioni. Le proteine plasmatiche sono la materia prima per produrre emoderivati, usati prevalentemente per la terapia di malattie rare. Non è un caso che l’Oms abbia inserito le immunoglobuline nell’elenco dei farmaci essenziali proprio perché non ci sono alternative terapeutiche. Purtroppo però in epoca Covid 19 aziende e sistemi sanitari stanno facendo i conti con possibili carenze di causate da pesanti congiunture internazionali. Ne ha parlato proprio Medica nel corso di una conferenza stampa organizzata da Farmindustria nella data (14 giugno) designata dall’Organizzazione mondiale della Sanità come Giornata internazionale del donatore di sangue. Spiega Medica: “La pandemia da Covid-19 ha avuto un impatto negativo sulla raccolta di plasma soprattutto negli Usa ma anche nel nostro Paese. Nel mondo il 65% del plasma è raccolto negli Usa, dove purtroppo si è registrato un calo del 40% solo a maggio del 2020, contenuto a -20% a fine dicembre. Anche nel 2021 il trend è lo stesso ma gli analisti prevedono un sensibile miglioramento solo a fine anno”. Va detto che per la stampa internazionale un tale calo è stato fortemente influenzato dalla drastica riduzione delle donazioni “a pagamento” effettuate lungo il confine Usa dalle popolazioni transitanti messicane, contingentate, quando non bloccate, prima dall’amministrazione Trump e poi dalla pandemia.

La “dipendenza” italiana

Considerati che i tempi di produzione e distribuzione dei plasmaderivati variano dagli otto ai dodici mesi; che i prezzi stanno salendo e che Paesi europei come Francia e Spagna hanno già ingaggiato una battaglia per gli approvvigionamenti, l’Italia non dorme sonni del tutto tranquilli. “In Italia – prosegue Medica – la domanda è soddisfatta al 70% ma solo per alcune immunoglobuline (es. tetano) mentre per altre (es. sottocute) non arriva al 6%: quindi siamo totalmente scoperti e dipendenti dagli Usa”.

Alcuni dati 2020

Nel 2020 sono state raccolte 2.409.822 unità di sangue, in leggero calo rispetto alle 2.548.004 del 2019. Più nel dettaglio è diminuita del 5% la raccolta di globuli rossi, un calo di circa 139 mila unità legato a Covid-19. Lo attestano i dati del Centro Nazionale Sangue, diffusi oggi, secondo cui sono stati 1.626.506 i donatori totali, in calo del 3,4% rispetto al 2019. Anche i nuovi sono diminuiti (355.174, – 2%.). Salgono invece proprio i donatori di plasma e piastrine che nel 2020 sono stati 217.638 (+7,5%).