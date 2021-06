di Redazione online

La prescrizione dei farmaci veterinari alla luce del nuovo Regolamento Europeo

Un Focus sulle restrizioni nell’utilizzo degli antibiotici di importanza critica per l’uomo

Webinar, 21 settembre 2021, 16.00 – 18.00

Introduzione

Il 28 gennaio 2022 entrerà in vigore in nuovo Regolamento Europeo sul farmaco veterinario (Regolamento UE 6/2019) che introdurrà alcuni cambiamenti importanti per quanto riguarda la prescrizione, l’utilizzo e la gestione del farmaco veterinario. Un ruolo centrale nell’impostazione generale della nuova normativa assumono i principi della lotta all’antimicrobicoresistenza e del corretto utilizzo degli antibiotici di Importanza Critica per l’uomo (CIA). Il corso ha l’obiettivo di approfondire il nuovo quadro normativo e di fornire contestualmente indicazioni pratiche su come e quando prescrivere un antibiotico in medicina veterinaria.

A chi è rivolto

Il corso è rivolto alle aziende che producono e commercializzano farmaci veterinari e mangimi medicati, ai medici veterinari e a tutti gli attori a diverso titolo coinvolti nella gestione del farmaco veterinario a partire dalla prescrizione, passando dall’approvvigionamento per arrivare al suo corretto utilizzo.

Requisiti d’accesso

Corso base

È richiesta una conoscenza minima dei principi normativi che regolano la gestione del farmaco veterinario.

Che cosa imparerai

Partecipando al webinar avrai l’opportunità di approfondire i seguenti aspetti:

Le principali novità introdotte dal Regolamento UE/2019/6

Le norme che regolano la prescrizione del farmaco veterinario e il suo corretto utilizzo

che regolano la e il suo corretto utilizzo I cambiamenti introdotti in tema di antimicrobicoresistenza e i limiti alla prescrizione degli antibiotici di importanza critica per l’uomo

e i limiti alla prescrizione degli antibiotici di importanza critica per l’uomo Le nuove regole di approvvigionamento

Programma

Introduzione ai lavori

Il quadro normativo sui medicinali ad uso veterinario: l’attuale legislazione e le novità introdotte dal Regolamento (UE) 2019/6

Cenni sugli Antibiotici di Importanza Critica per l’Uomo e future possibili restrizioni di utilizzo in medicina veterinaria

Considerazioni finali

Docente

Raffaella Barbero, DVM, PhD, MSc.

Medico veterinario, esperta in farmacologia molecolare e farmacodinamica, si occupa da tempo di legislazione veterinaria con particolare riferimento a farmacosorveglianza, farmacovigilanza ed antibioticoresistenza. Dal 2017 è coordinatrice nazionale del Gruppo di Lavoro Farmaco della FNOVI – Federazione Nazionale Ordini Veterinari Italiani. E’ membro della Sezione Consultiva del Farmaco Veterinario del Ministero della Salute e del Medicines Working Group della Federazione Europea dei Medici Veterinari.

Attualmente ricopre il ruolo di dirigente medico veterinario e referente del farmaco veterinario per la Regione Piemonte.

