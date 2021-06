Glifosato: Francia, Ungheria, Olanda e Svezia propongono di rivederne i vincoli

I quattro Paesi hanno presentato la bozza di un rapporto all'Efsa e all'Echa (autorità della chimica) affinché si prenda una nuova decisione sul pesticida. A quel punto, sulla base delle indicazioni degli enti regolatori, la Commissione Ue dovrà decidere se mantenere il divieto di utilizzo nell'Ue dopo il 2022

Anni di polemiche, contenziosi giudiziari e fiumi di inchiostro per arrivare a dire che il glifosato non è cancerogeno. O almeno secondo il parere delle autorità nazionali di Francia, Ungheria, Paesi Bassi e Svezia che si sono espresse all’interno del così detto Assessment group of glyphosate (Agg), un comitato per la valutazione della tossicità del pesticida il cui utilizzo è autorizzato nell’Ue fino a dicembre 2022.

Riabilitazione

Una riabilitazione in piena regola spalmata sulle 11 mila pagine della bozza del rapporto dell’Agg che ha valutato nuove prove presentate dalle aziende che chiedono un rinnovo per la distribuzione e commercializzazione del prodotto. Adesso, però, la palla passa all’Autorità per la sicurezza alimentare Efsa e all’Agenzia chimica europea (Echa) per un parere sulla bozza. A settembre 2021 partirà una consultazione pubblica e la decisione finale dovrebbe essere presa a fine 2022.

La precedente valutazione

L’Echa si era espressa molto chiaramente sul tema nel 2017. All’epoca l’ente regolatorio aveva classificato il glifosato come una sostanza tossica e pericolosa sia per l’uomo che per l’ambiente, soprattutto per gli ecosistemi marini e fluviali. Nel 2015 la Iarc, l’Agenzia internazionale sul cancro aveva attribuito al pesticida possibili capacità cancerogene, linea non sposata dall’Efsa e dall’Echa. Quest’ultime agenzie avevano espresso prudenza sottolineando come la loro valutazione fosse più inerente alla tossicità della sostanza e non sulla sua cancerogeneità. Tra l’altro, si aggiunge, la proposta dell’Agg non prevede una modifica all’attuale classificazione. Una volta che Efsa ed Echa saranno arrivate a una conclusione, la Commissione europea, sulla base delle valutazioni, deciderà se rinnovare o meno le licenze di vendita e distribuzione del glifosato oltre il 2022.