Ibsa Farmaceutici, confermato piano di investimenti da 15 milioni di euro

Il progetto è finalizzato all’implementazione di nuove linee produttive, all’acquisizione di nuovi macchinari e all’ampliamento della sede centrale di Lodi e alla riqualificazione dell’area adiacente

Ibsa Farmaceutici, tra la fine del 2020 e nel corso del 2021, ha confermato un piano di investimenti da 15 milioni di euro finalizzato all’implementazione di nuove linee produttive, all’acquisizione di macchinari sempre più sofisticati e, a breve, all’ampliamento della sede centrale di Lodi e alla riqualificazione dell’area adiacente. Oltre a ciò, la società ha messo in atto un piano progressivo di assunzioni e un processo di riorganizzazione e potenziamento delle risorse in linea con il trend di crescita e sviluppo dell’azienda, che va sempre più verso una dimensione industriale e che in dieci anni ha trasformato il proprio organico fino a raggiungere a oggi 596 collaboratori.

Reinvestimento in ricerca

“Ogni anno il 7% del nostro fatturato viene reinvestito nella ricerca e sviluppo circa un punto percentuale in più rispetto alla media del settore in Italia”, commenta Luca Crippa, Ceo e Managing director di Ibsa Farmaceutici. “Teniamo conto che Ibsa ha già investito in Italia 120 milioni di euro nel corso degli ultimi 10 anni”.