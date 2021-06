“Insieme per la Sma”, un manifesto per migliorare la presa in carico del paziente pediatrico

Il progetto, una partnership pubblico-privata, ha l’obiettivo di realizzare una mappatura dei servizi offerti per l'atrofia muscolare spinale attualmente presenti in Italia, evidenziando i punti di forza e di debolezza dei modelli in uso e definendo proposte migliorative anche in ottica transitional care

Innovare il processo di presa in carico e di cura del paziente affetto da Sma (Atrofia muscolare spinale) in pediatria, a favore di una governance più efficiente del Servizio sanitario nazionale e regionale. È questo l’obiettivo del progetto “Insieme per la Sma”, una partnership pubblico-privata che coinvolge 13 istituzioni regionali, sei reti malattie rare, 24 centri ospedalieri, oltre 20 tra direttori generali e direttori sanitari, 25 clinici e due associazioni dei pazienti. I risultati di tale progetto sono stati presentati lunedì 14 giugno, nel corso di un evento in digitale, da Aopi (Associazione degli ospedali pediatrici italiani), Biogen, Roche e Deloitte (coinvolto in qualità di provider di servizi).

Il progetto

Elisa Costantini, director Life Science & Healthcare di Deloitte Consulting, ha commentato: “La partnership ha previsto la realizzazione di quattro roadshow digitali distribuiti sul territorio nazionale in cui istituzioni, reti malattie rare, clinici, management sanitario, specialisti ed associazioni dei pazienti hanno condiviso le loro esperienze, con l’obiettivo di realizzare una mappatura dei servizi offerti per la Sma attualmente presenti in Italia, evidenziando i punti di forza e di debolezza dei modelli in uso e definendo proposte migliorative anche in ottica transitional care. Le evidenze e le proposte costruite attraverso il progetto sono traslabili ad altre malattie rare del bambino”.

Il manifesto

Le evidenze raccolte attraverso i roadshow cross-regionali sono confluite nel Manifesto “Think Rare, act SMArt”, che è il risultato del dialogo e del confronto costruttivo fra una pluralità di esperti. Il Manifesto è costruito intorno a quattro key message, che si focalizzano sui seguenti aspetti del percorso di cura.

Accesso

L’implementazione di una diagnosi precoce attraverso l’ampliamento dello Screening neonatale esteso (Sne) riveste un ruolo chiave per una diagnosi tempestiva e per una presa in carico del paziente Sma che consente di massimizzare i benefici della terapia fin dalle primissime fasi della malattia. Un’efficace implementazione dello Sne richiede che gli organi regionali preposti identifichino i centri di riferimento dislocati sul territorio in grado di fornire un supporto nella diagnosi e nella definizione della corretta presa in carico del paziente. Inoltre, è fondamentale aumentare la consapevolezza sulla patologia da parte della medicina del territorio attraverso il potenziamento delle attività di formazione e un tempestivo invio verso i centri di riferimento tramite lo sviluppo di sistemi di “alert” sul territorio per l’identificazione precoce di pazienti Sma.

Erogazione

Il paziente Sma ha bisogno di una presa in carico a 360°, globale e multidisciplinare, in grado di ridurre al minimo i gap nel percorso di cura ed assistenza. La Sma è infatti una patologia complessa che richiede forti competenze e multidisciplinarietà per essere trattata. Per questa ragione è necessario un rafforzamento dei servizi territoriali di prossimità attraverso la delocalizzazione delle cure, potenziando i modelli esistenti di erogazione delle cure tramite un rafforzamento dell’integrazione tra Ospedale-territorio-domicilio e una stretta collaborazione con i Pls e Mmg al fine di assicurare una corretta ed efficiente presa in carico del paziente Sma e istituendo delle figure professionali “case manager” per collegare e fare interagire i diversi specialisti coinvolti nel percorso di cura e assistenza in modo da migliorare la connessione tra ospedale e territorio.

Inoltre, è fondamentale l’attivazione e il rafforzamento dei servizi di telemedicina attraverso la definizione di un modello e una organizzazione delle cure e dell’assistenza condivise a livello nazionale per rispondere ai bisogni di quei pazienti che risiedono lontani dai centri di riferimento.

Programmazione

Grazie alla presa in carico precoce, allo screening e alle terapie farmacologiche a disposizione, nei prossimi anni un crescente numero di bambini affetti da Sma diventeranno adulti, e parallelamente aumenteranno le attese di risposte a bisogni diversi da quelli propri del bambino. Ciò richiede la necessità di ripensare tempestivamente il modello di cura e assistenza per renderlo in grado di rispondere ai nuovi bisogni. È perciò necessario la creazione di strutture e/o di protocolli adibiti alla presa in carico dei pazienti durante la fase di transizione per coniugare la multidisciplinarietà e la collaborazione tra i diversi specialisti, al fine di rendere il percorso di cura continuativo e privo di gap assistenziali.

Un tema critico per tutte le Regioni è quello relativo alla gestione delle urgenze e delle emergenze, soprattutto nei casi in cui il paziente Sma è nella fase di transizione tra l’età pediatrica e quella adulta. Risulterebbe agevole predisporre delle nuove linee guida nazionali focalizzate sul tema della transizione terapeutica e della gestione dell’emergenza-urgenza e infine definire, a livello nazionale, dei requisiti qualitativi minimi per garantire un’uniformità nell’erogazione dei servizi sanitari e assistenziali, così da ridurre eventuali gap lungo il percorso di cura e alleviare i numerosi disagi a cui oggi devono fare fronte i pazienti e le loro famiglie.

Sostenibilità

In quanto malattia rara, la Sma ha un estremo bisogno di uniformità su scala nazionale, sia nei protocolli diagnostici che in quelli di presa in carico dei pazienti. Per questa ragione, risulta fondamentale prevedere la definizione, nell’ambito del Nuovo Ddl Testo unico sulle malattie rare, di un adeguato livello di finanziamento alle norme quadro per la Sma, che garantisca una copertura per i piani diagnostici terapeutici personalizzati e una presa in carico globale che porti ad una uniformità su scala nazionale. Inoltre, in un contesto di programmazione finanziaria per la sostenibilità delle cure offerte sul territorio per i pazienti Sma, è fondamentale offrire sostegno, vincolando parte del finanziamento, a progetti focalizzati sull’innovazione dell’intero percorso di cura ed assistenza in termini di integrazione ospedale-territorio e potenziamento dell’offerta territoriale, sociosanitaria e domiciliare, anche attraverso il supporto di tecnologie e strumenti digitali come la telemedicina.

Atrofia muscolare spinale, i numeri

L’Atrofia muscolare spinale (Sma) è una malattia neuromuscolare rara caratterizzata dalla perdita dei motoneuroni che in Italia ha un’incidenza di circa 1 paziente ogni 6 – 10 mila nati vivi. Alcune attività quotidiane, quali ad esempio camminare, sostenere il collo e la testa, deglutire, respirare sono difficili o addirittura impossibili per i pazienti affetti da Sma. Si tratta di una patologia complessa e che in età pediatrica è – fra le patologie genetiche rare – la principale causa di morte.

Negli ultimi anni la ricerca scientifica ha fatto passi da gigante, individuando diverse terapie farmacologiche innovative, alcune già in commercio, che hanno cambiato radicalmente il paradigma terapeutico e la qualità di vita del paziente. Tuttavia, per essere in grado di sostenerle, il Servizio sanitario regionale (Ssr) e nazionale (Ssn) devono essere in grado di spostare il focus dalla terapia all’intero percorso di cura ed assistenza e ripensare in ottica migliorativa tutte le fasi, dalla prevenzione/screening, alla diagnosi, all’erogazione della cura ed al follow up.