Car-T, Mnemo therapeutics chiude un finanziamento da 75 milioni di euro

L’azienda biotecnologica parigina sfrutta l’epigenetica per creare trattamenti mirati di immuno-oncologia, il capitale raccolto permetterà all'azienda di accelerare lo sviluppo di terapie cellulari, di ultima generazione, mirate verso bersagli antigenici tumorali identificati attraverso la piattaforma di tecnologie EnfiniT

Mnemo therapeutics chiude un round di investimento da 75 milioni di euro (series A). L’azienda biotecnologica parigina sfrutta l’epigenetica per creare trattamenti mirati di immuno-oncologia e offre produzione e competenze immuno-epigenetiche all’avanguardia combinate con gli ultimi sviluppi dell’ingegneria delle cellule T. Il finanziamento, recita una nota diffusa dalla società, è stato diretto da Casdin capital e da Sofinnova partners, con la partecipazione di Redmile, Emerson collective e Alexandria venture investments.

Mnemo therapeutics, cosa fa

“Mnemo Therapeutics è impegnata in una missione ambiziosa volta a trasformare la vita dei pazienti. Ciò sarà reso possibile grazie alla leadership e competenza tecnologica dei nostri fondatori scientifici Sebastian Amigorena, ricercatore del Cnsr presso l’Institut Curie e il Michel Sadelain del Memorial Sloan Kettering Cancer Center”, ha dichiarato Alain Maiore, Ceo di Mnemo Therapeutics. “Grazie al sostegno dei nostri principali investitori e all’indiscussa esperienza del nostro team, in Francia abbiamo portato a termine un finanziamento di serie A da primato, il cui scopo è proprio quello di sviluppare efficaci terapie cellulari che porteranno a dei progressi senza precedenti per i pazienti affetti da tumori solidi e del sangue”.

Come investire il capitale raccolto

Il capitale raccolto permetterà all’azienda di accelerare lo sviluppo di terapie cellulari Car T (Chimeric antigen receptor T-cell), di ultima generazione, mirate verso bersagli antigenici tumorali identificati attraverso la piattaforma di tecnologie EnfiniT anche grazie al contributo della ricerca pionieristica dell’Institut curie e del memorial sloan kettering cancer center (Msk). EnfiniT è una piattaforma tecnologica rivoluzionaria costruita intorno a un nuovo antigene epigenetico (E-antigene), in grado di riconoscere antigeni unici e con elevata specificità verso le cellule tumorali. Utilizzando le tecnologie brevettate di EnfiniT, che sono in grado di aumentare la memoria e la persistenza delle cellule Car T, sarà possibile fornire nuove opzioni terapeutiche e risposte cliniche più mirate rispetto alle attuali terapie cellulari.

La tecnologia

Peraltro, grazie alla tecnologia utilizzata per la produzione di cellule autologhe e allogeniche, prosegue la nota, la piattaforma EnfiniT di Mnemo sarà in grado di superare gli attuali limiti delle Car T, creando terapie cellulari altamente efficaci e personalizzabili. “Il nostro fermo convincimento nell’approccio unico e integrato di Mnemo alla terapia cellulare ci ha spinto a promuovere il primo investimento seed nel 2019. Ora, più che mai, confidiamo nella sua capacità di poter offrire un nuovo trattamento standard a una serie di tumori solidi e del sangue, e in grado di impattare anche su altre malattie letali”, ha commentato Antoine Papiernik, managing partner e presidente di Sofinnova Partners. “Siamo lieti di dare il benvenuto ad un importante gruppo di investitori internazionali che hanno deciso di unirsi a noi per sostenere le potenzialità e i futuri sviluppi dell’innovativa tecnologia di Mnemo”.