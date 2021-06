Life science, la rivoluzione digitale passa dall’analisi dei big data (e non si può fermare)

L'innovazione dei processi nel campo delle scienze della vita richiede nuove competenze, tra le quali una conoscenza approfondita di tecniche di analisi dei dati. Per sviluppare tali competenze sarà necessario sviluppare partnership di valore, che consentano di raggiungere gli obiettivi riducendo i rischi. *IN COLLABORAZIONE CON REVORG

di Hps-AboutPharma

Le life sciences stanno vivendo una profonda trasformazione, favorita anche dalla pandemia che ha accelerato molti dei processi in corso. Si tratta del settore con i maggiori investimenti in ricerca e sviluppo che per i prossimi cinque anni sono stati stimati per circa mille miliardi di dollari. Anche le imprese italiane che possono vantare un tasso di innovazione tra i più alti a livello mondiale (oltre al 90%) sono chiamate a fare la propria parte. Molte di esse stanno già portando avanti progetti strutturati di innovazione digitale.

Per tutte le altre la strada è tracciata: l’innovazione dei prodotti e dei processi produttivi richiede nuove skill, tra le quali una conoscenza approfondita di tecnologie innovative e di tecniche di analisi dei big data. Oltre a svilupparle internamente, in futuro si farà sempre più affidamento a collaborazioni e partnership di valore, secondo una logica di network innovation, che consente di raggiungere più velocemente gli obiettivi e ridurre contemporaneamente i rischi.

Strategie per affrontare il cambiamento

Nel supportare le aziende italiane in questa rivoluzione, Revorg, software-house italiana con oltre 40 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni tecnologiche per il life science, ha creato un piano d’azione per rispondere alle esigenze specifiche di ogni comparto e consentire alle imprese clienti, aziende italiane e multinazionali, di sfruttare le potenzialità offerte dalle nuove tecnologie ed essere ancora più attrattive e competitive a livello mondiale.

L’innovazione digitale, il know-how nella gestione organizzativa dei processi produttivi e distributivi e la compliance alle normative che regolano il settore (gestione gare, isf, congressi medici…) diventano, in questo modo, lo strumento preferenziale per lo sviluppo del business di chi produce o distribuisce farmaci, dispositivi medici e diagnostici. Non si tratterà più di adattare una soluzione generica a esigenze specifiche, con tutto l’impegno in termini di tempo e risorse che questo comporta, ma di partire da un’articolata mappa di flussi di base indirizzata a un determinato comparto, quindi già sufficiente a coprire le esigenze standard, mantenendo comunque la possibilità di apportare, se necessario, ulteriori personalizzazioni con un ampio margine di flessibilità.

Un approccio evolutivo che guarda lontano

I modelli di business e la rispettiva road map applicativa sono il frutto dell’esperienza acquisita in tanti anni di attività che consiste nel tracciare un identikit sufficientemente dettagliato delle esigenze di chi opera nel settore. È indubbio che un approccio di questo tipo sia più vantaggioso, in quanto si tratterà di investire su una soluzione studiata ad hoc e intervenire, eventualmente, solo su caratterizzazioni “minime”.

Una metodologia funzionale non solo a coprire le esigenze attuali, ma a lavorare con una visione prospettica. Revorg parte sempre con un’analisi dei processi aziendali, in base ai quali viene proposta la soluzione più adeguata, a partire da un’offerta che non si limita ad offrire una risposta standard per un’esigenza specifica, ma copre l’intero flusso delle attività funzionali ai processi di business. L’obiettivo è offrire a ogni azienda, a partire da un modello rappresentativo, una piattaforma multifunzione già verticalizzata da Revorg, che per sua natura è in grado di coprire il 90% delle esigenze, consentendo in questo modo di limitare i margini di personalizzazione solo a piccoli interventi.

Modelli a prova di business

L’approccio innovativo sviluppato da Revorg sovverte il punto di vista classico della classica software-house con un’offerta verticale, in quanto è ispirato da una vasta conoscenza dei modelli di business del life science. Dopo oltre quarant’anni di esperienza e dopo aver analizzato e scandagliato le esigenze specifiche di chi opera nel settore, si identificano alcuni macro-modelli “tipici”, prevedendo svariati percorsi di personalizzazione in base alla casistica concreta. Le soluzioni sono sviluppate a partire dal concreto “modo di lavorare” e rispondono alle esigenze concrete delle aziende del settore. Si parte da chi vende farmaci, dispositivi medici o diagnostici tramite gare d’appalto.

Ciascuna tipologia presenta caratteristiche distintive. La casistica contempla, inoltre, le aziende che distribuiscono, anche attraverso e-commerce, al canale farmacia e grande distribuzione. Un ventaglio di soluzioni specifiche è previsto, infine, per le aziende che producono con marchio proprio o conto terzi, con un focus certificato d’eccellenza per chi ha la necessità di convalidare i processi, nel rispetto delle normative vigenti. Per ciascuna di esse, Revorg mette a disposizione un team di professionisti, esperti nel mondo life science, e un range di soluzioni dipartimentali che si integrano ai processi di produzione e distribuzione con risposte appropriate, non ridondanti e con l’effetto di ridurre i tempi d’implementazione e intervenire solo in quegli ambiti di effettiva utilità per l’azienda.

Home page rubrica: Automazione digitale nella gestione dei processi aziendali

A cura di Revorg