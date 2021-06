Nuove nomine all’Efpia, Hubertus von Baumbach confermato presidente

Oltre alla conferma del Chairman of the Board of Managing Directors di Boehringer Ingelheim, rimane dov'è anche Lars Fruergaard Jørgensen presidente nonché Ceo di Novo Nordisk. Il nome nuovo alla vice presidenza è quello di Olivier Laureu, numero uno di Servier

Nuove nomine e conferme nella Farmindustria europea (Efpia). Oltre alla permanenza di Hubertus von Baumbach alla presidenza e di Lars Fruergaard Jørgensen in qualità di suo vice, è stato eletto anche Olivier Laureu come secondo di von Baumbach.

Le conferme

Iniziamo con le conferme. Von Baumbach è Chairman of the Board of Managing Directors di Boehringer Ingelheim e per i prossimi due anni continuerà a ricoprire la carica di presidente di Efpia. I suoi mandati sono stati caratterizzati soprattutto dalla pandemia di Covid-19 e fino al 2023 dovrà, insieme alla Direttrice generale Nathalie Moll, guidare le industrie europee verso una nuova fase dell’emergenza sanitaria. Al suo fianco ci sarà il presidente nonché Ceo di Novo Nordisk Lars Fruergaard Jørgensen.

New entry

L’altro vicepresidente sarà, invece, Olivier Laureau attuale presidente di Servier. “Gli eventi recenti hanno dimostrato il ruolo chiave dell’innovazione medica. La nostra ambizione è fare dell’Europa una leader nel campo delle scienze della vita”, ha dichiarato.