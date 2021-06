“Tutto quello che c’è da sapere sulla donazione di sangue”, il nuovo White paper di AboutPharma

Pubblicato in occasione della giornata mondiale della donazione di sangue 2021, ha l'obiettivo di trattare il tema a 360 gradi partnedo dalla rete trasfusionale italiana per arrivare al ruolo delle istituzioni e delle aziende farmaceutiche

Per dare il suo contributo alla giornata mondiale della donazione di sangue 2021 (14 giugno) AboutPharma and Medical Devices ha pubblicato un corposo White paper in merito con la collaborazione di Chiesi. Le terapie trasfusionali sono fondamentali nelle situazioni di emergenza dovute a incidenti o patologie che alterano la produzione di un determinato emocomponente. In aggiunta, essendo il sangue un prodotto che non può essere riprodotto in laboratorio, la sua disponibilità dipende essenziamente sulla donazione.

Qualche dato

In Italia la rete trasfusionale garantisce l’autosufficienza nazionale, ma non in tutto il mondo il modello volontaristico funziona altrettanto bene come da noi. Come si vedrà nel documento, in Italia nel 2019 ci sono stati oltre un milione e mezzo di donatori per 5,7 milioni di unità di emocomponenti prodotti. Per il plasma, invece, si è arrivati a 858 mila chili di prodotto. La pandemia da Covid-19 ha spaginato le carte in tavola segnando un -5% di raccolta dei globuli rossi. Il 2020 è stato l’annus horribilis, ma anche a inizio 2021 il calo è stato visibile (-4,9%). Ma per ulteriori approfondimenti il lettore potrà leggerlo da sé (alla fine dell’articolo c’è il link per scaricare il lavoro).

Gli argomenti

I temi trattati dal White paper sono ampi. Si parte dalla donazione e dai criteri di idoneità e sicurezza dell’azione donativa, fino ai processi logistici e organizzativi della rete trasfusionale italiana e internazionale. Saranno passate in rassegna le iniziative delle istituzioni (ministero della Salute e associazioni dei donatori in primis), per sensibilizzare la popolazione fino ad arrivare al ruolo dell’industria del farmaco anch’essa coinvolta non solo nella filiera degli farmaci plasmaderivati, ma anche in complesse campagne di sensibilizzazione.

Scarica il White paper “Tutto quello che c’è da sapere sulla donazione di sangue”