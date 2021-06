Dekra Olanda, nuovo Organismo notificato per Ivdr

Va ad affiancarsi alla medesima compagnia tedesca (Dekra Certification Gmbh), Bsi Olanda, Tuv Rheinland e Tuv Sud, anch'esse tedesche

Un’incubazione lunghissima ma che alla fine ha portato al quinto Organismo notificato per Ivdr, il Nuovo regolamento per dispositivi in vitro. Si tratta di Dekra Olanda, che va ad affiancarsi alla medesima compagnia tedesca (Dekra Certification Gmbh), Bsi Olanda, Tuv Rheinland e Tuv Sud, anch’esse tedesche.

Cinque organismi

Sostanzialmente sono Germania e Olanda a spartirsi il carico di lavoro per Ivdr. Rimangono fuori tutti gli altri Paesi, ma in realtà rimangono fuori un gran numero di possibili enti certificatori per i dispositivi in vitro. Il business non è ampio come quello del Mdr (dispositivi medici), tuttavia l’Ivdr attiene alle attività non solo delle aziende medtech, bensì anche a quelle farmaceutiche che si avvalgono di tali strumenti nelle fasi cliniche. Come più volte spiegato il numero degli Nb sono troppo pochi. L’industria è in allarme e teme il collo di bottiglia. Manca meno di un anno all’introduzione del nuovo regolamento (26 maggio 2022) e l’ansia cresce. C’è molto scetticismo da parte degli imprenditori sull’operato della Commissione Ue che si sta muovendo molto lentamente per ampliare la rosa di enti certificatori.