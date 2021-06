Esg, Bracco: “Il nostro progetto con e per le persone”

Primo dei sei approfondimenti sul tema della sostenibilità. Il gruppo farmaceutico milanese mette al centro delle proprie strategie i temi di diversity and inclusion. Obiettivo a medio termine: raggiungere la parità di genere nelle posizioni di vertice. Dal numero 189 del magazine

Raggiungere il bilanciamento di genere a livello di posizioni manageriali. Garantire il benessere aziendale. Mettere in atto politiche attive in tema di economia circolare. Senza dimenticare la volontà di diventare carbon neutral entro il 2035 (obiettivo potenzialmente raggiungibile già entro il 2030). Gli obiettivi di sostenibilità del Gruppo Bracco sono chiari. Al centro come sempre c’è il paziente. Come spiega Fulvio Renoldi Bracco (in foto), Ceo di Bracco Imaging. “Al centro della nostra visione di sostenibilità ci sono le persone. Che sono da una parte i pazienti, dall’altra i collaboratori e i legami con i terzi. In altre parole siamo attenti all’ecosistema attorno al quale girano le nostre attività. Guardando ai pazienti cerchiamo di disegnare soluzioni diagnostiche altamente innovative, sostenibili e di alta qualità. Sul fronte delle risorse, il nostro obiettivo è creare un ambiente favorevole per le persone orientandole verso lo sviluppo professionale continuo. Inoltre, guardiamo agli impatti sull’ambiente in modo puntuale con l’obiettivo di utilizzare le tecnologie per ridurre la nostra impronta carbonica”.

Neutralità carbonica

Sul versante delle iniziative messe in atto nell’ambito dei criteri Esg, particolarmente significative risultano quelle legate al raggiungimento della neutralità carbonica. “È in fase di completamento il nostro nuovo quartier generale di Bracco a Milano che riprende quello vecchio dove la nostra azienda si è sviluppata. Qui stiamo recuperando un’area dismessa per creare un headquarter che sarà certificato lead gold e che sarà a impronta carbonica zero. Stesso discorso stiamo facendo per i siti di produzione Api a Tor Viscosa, in cui andremo a installare un parco fotovoltaico di circa 4 mila metri quadrati. Installeremo anche pannelli fotovoltaici nel nostro nuovo sito di Ginevra dedicato agli eco-contrasti, andando a raggiungere una potenza di 420 kilowatt. Tali siti si sommano all’impianto di Haarlem in Olanda, che è il nostro centro di distribuzione di medical devices per tutta Europa. Oggi questo sito è già a impronta carbonica zero.

…e acquisto di energia

Altra iniziativa è legata all’acquisto di energia. “Sia a livello europeo che in Canada i nostri acquisti di energia arrivano da fonti rinnovabili certificate. Le produzioni di terzi fatte per i nostri siti Api sono realizzate attraverso impianti di cogenerazione che ci permettono di recuperare il vapore. Ovviamente stiamo studiando una strategia per una conversione green nei prossimi 10-15 anni. È un progetto molto sfidante, ma è un’attività che stiamo portando avanti con i leader del settore. In ambito “social” guidano le iniziative legate al benessere aziendale. “In questo campo, spiega Renoldi Bracco, mettiamo in atto strumenti di formazione che sono in continua evoluzione. E poi ancora abbiamo attività di affiancamento psicologico, attività dedicate ai figli dei dipendenti. Inoltre puntiamo con convinzione sulla medicina preventiva e su strumenti di aiuto alle fasce in difficoltà, garantendo assistenza sociale qualora sia necessario.

Diversity and inclusion

Punto centrale della strategia orientata ai temi Esg da parte di Bracco, è il tema diversity and inclusion. “In questo ambito abbiamo messo a punto una nuova policy che ha l’obiettivo di definire un percorso diretto verso direzione del supporto alla diversity. Un esempio è quello della parità di genere, stiamo creando una serie di percorsi di sviluppo e formazione che ci permette di avere parità di genere a livelli dirigenziali e di top manager. Pensiamo che il percorso debba partire dalle basi e che la maggior opportunità nasca dal nutrire le nostre risorse di competenze, senza necessariamente ricercarle all’esterno”. Entro la fine dell’anno dovrebbe essere pubblicato anche il piano di sostenibilità. “Abbiamo un bilancio, e stiamo lavorando a un piano che dovrebbe essere completato entro la fine di quest’anno. È il primo piano strutturato con delle basi analitiche molto robuste e che ci permette di misurare le nostre azioni in maniera certa. In passato determinavamo obiettivi e sviluppavamo attività ma non avevamo un sistema che ci consentisse di certificare il nostro operato. L’obiettivo è quello di avere un piano integrato, in cui la parte finanziaria sia complementare a quella della sostenibilità e tutto quello che l’azienda racconta sia effettivamente certificato”.