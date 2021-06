Gruppo emoderivati di Farmindustria, Danilo Medica confermato alla presidenza

É attualmente Country manager di Kedrion Italia, azienda nella quale è entrato nel 2010 in qualità di Sales and marketing Director Italy. L'attuale carica l'ha ottenuta nel 2013

Danilo Medica è stato confermato alla Presidenza del Gruppo emoderivati di Farmindustria per il biennio 2021-2023. “L’ultimo anno – afferma Medica – ha visto il settore farmaceutico e anche il comparto degli emoderivati in prima linea per combattere la pandemia che ha colpito il mondo intero.

Il profilo

Medica è attualmente Country manager di Kedrion Italia, azienda nella quale è entrato nel 2010 in qualità di Sales and marketing Director Italy. L’attuale carica l’ha ottenuta nel 2013. Precedentemente ha lavorato, sempre come Sales and marketing Director in Fresenius Kabi Italia, società in cui ha lavorato per 10 anni dal 1999 al 2009. Ha conseguito una laurea in biologia nel 1988 all’Università di Genova.