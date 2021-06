Terapia genica contro la Sma: arriva il primo programma di supporto ai pazienti

Novartis Gene Therapies lancia “OneGene” in collaborazione con l’associazione Famiglie Sma. Previsti prelievi di sangue a domicilio, gestione degli spostamenti verso i centri clinici, visite specialistiche e consulenza fisioterapica

Prelievi di sangue a domicilio, gestione degli spostamenti verso i centri clinici, visite specialistiche e consulenza fisioterapica. Sono questi i servizi previsti del primo programma di supporto ai pazienti (Psp) dedicato ai bambini trattati con Zolgensma, la prima e unica terapia genica per l’atrofia muscolare spinale (Sma). L’iniziativa si chiama OncoGene ed è stata lanciata da Novartis Gene Therapies in collaborazione con Famiglie Sma.

Il progetto

OncoGene prevede:

l’esecuzione presso il domicilio del paziente di prelievi di sangue e consegna degli stessi presso il laboratorio di analisi, con possibilità per il medico specialista di ricevere e consultare i relativi referti;

l’organizzazione e la gestione logistica degli spostamenti dal domicilio al centro clinico specializzato (e viceversa) in occasione delle visite di controllo;

l’erogazione di visite specialistiche, di incontri con un nutrizionista per educare e supportare le famiglie nella gestione della disfagia, ovvero le difficoltà nella deglutizione, di consulti fisioterapici presso il domicilio del paziente per aiutare le famiglie nella mobilità dei pazienti.

I centri coinvolti

Il progetto partirà dai Centri Clinici NeMO di Milano, all’Asst Ospedale Niguarda, e Roma, al Policlinico Gemelli, a cui si aggiungeranno nei prossimi mesi altri centri specializzati su tutto il territorio nazionale.

“Il progetto vuole dare un messaggio importante alle famiglie che accedono ai nuovi trattamenti farmacologici, ultimo fra tutti la terapia genica – commenta Valeria Sansone, direttore clinico e scientifico del centro NeMO di Milano – È fondamentale e necessario, infatti, che i bambini continuino ad essere monitorati dal punto di vista clinico e funzionale, con follow up periodici e mirati. Perché mantenere un corretto percorso di presa in carico significa valutare nel tempo e in modo integrato i cambiamenti, seguendo il percorso di crescita dei piccoli secondo gli standard di cura riconosciuti”.

L’associazione

Soddisfatta l’associazione Famiglie Sma. “Si tratta di un momento storico importante per tutti i pazienti e le famiglie che vivono con Sma: oggi l’attenzione e la consapevolezza che si tratti di una malattia complessa che necessita di diagnosi precoce e trattamenti tempestivi sono sempre più diffusi anche nella popolazione generale programmi di supporto post-trattamento con terapia genica rispondono alle necessità ed esigenze del mondo Sma che in qualità di associazione in rappresentanza dei pazienti abbiamo accolto con grande gioia ed entusiasmo”, commenta Anita Pallara, presidente di Famiglie Sma.

Più conoscenza, più consapevolezza

Per aumentare conoscenze e consapevolezza sulla Sma, Novartis Gene Therapies ha sostenuto con un contributo non condizionato la nascita della piattaforma www.signsofsma.it, iniziativa patrocinata da Federazione italiana dei medici pediatri (Fimp), dei Centri Clinici NeMO e da Famiglie SMA. Il sito presenta in apertura un doppio percorso e si rivolge sia ai medici e agli operatori sanitari, sia alle famiglie e ai caregiver.

“OneGene e il sito www.signofsma.it rappresentano – commenta Filippo Giordano, general manager di Novartis Gene Therapies – rappresentano due esempi significativamente tangibili di come il nuovo modo di interpretare la medicina debba essere sempre più trasversale e allo stesso tempo focalizzato sulle necessità di chi ogni giorno si trova a fare i conti con una patologia estremamente complessa come la Sma. Come Novartis – conclude Giordano – siamo da anni impegnati in questo ambito e continueremo a lavorare proprio in questa direzione di concerto con la comunità scientifica e con l’associazione dei pazienti”.