Aloe vera nei dispositivi medici, un accordo tra Welcare e il Crea per migliorarne la coltivazione

I risultati riguardanti le ricerche preliminari effettuate presso la sede Crea di Pistoia sono state pubblicate sulla rivista Open Access Research Journal of Biology and Pharmacy

Da un lato la volontà di fornire ai pazienti un prodotto sicuro e dalla qualità garantita. Dall’altro l’amore per la terra e i suoi meccanismi. Sono questi i principi che hanno portato Welcare Industries ad avviare, in via sperimentale nel 2019, la coltivazione di Aloe barbadensis mill in un’azienda agricola di Montecchio (Terni), nel cuore dei colli orvietani, facente già parte del sito produttivo del gruppo. Successivamente, Welcare ha stipulato un accordo con il Crea (Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria), per il miglioramento qualitativo della coltivazione e difesa dell’Aloe vera tramite biostimolanti. I risultati riguardanti le ricerche preliminari effettuate presso la sede Crea di Pistoia sono state pubblicate sulla rivista Open Access Research Journal of Biology and Pharmacy.

Il ruolo dell’Aloe nei dispositivi

Grazie alle sue proprietà antinfiammatorie, antiossidanti e antibatteriche, l’aloe è da sempre uno degli ingredienti attivi utilizzati all’interno dei dispositivi medici sviluppati da Welcare. Si utilizza, per esempio, nella composizione della crema nutriente Sinaqua (Nourishing skin balm), in cui agisce idratando la pelle fragile o lesa e formando uno strato protettivo, accelerando così i naturali processi rigenerativi e cicatrizzanti. L’Aloe è presente, inoltre, nei panni/manopole preimbibiti Welcare che permettono, oltre ad un’efficace detersione della pelle del paziente non autosufficiente, anche di fornire il giusto grado di idratazione alla cute, contribuendo alla rigenerazione degli strati superficiali del derma.

L’accordo con Crea

Nel dettaglio, l’accordo con Crea riguarda un programma di ricerca che consiste nella valutazione di biostimolanti e microrganismi per il miglioramento qualitativo della coltivazione e difesa dell’Aloe vera. La ricerca avviene in parallelo presso il Centro orticoltura e florovivaismo del Crea di Pescia (Pistoia) sotto la responsabilità scientifica di Domenico Prisa e presso l’azienda agricola Welcare di Montecchio, guidata dell’ufficio di R&S interno a Welcare.

I dettagli della ricerca

Nella prima fase della ricerca, presso il centro di ricerca di Pescia, sono state acquistate diverse piante di aloe, sia giovani, sia della stessa età di quelle presenti in serra a Montecchio, sulle quali sono iniziate le sperimentazioni (sia in vaso che in serra). Da aprile scorso è iniziato il trasferimento a Montecchio del protocollo di trattamento con biostimolanti, che ha dato i primi risultati incoraggianti a Pescia.

Le indicazioni del Crea

Il Crea ha anche fornito a Welcare indicazioni per ottimizzare le condizioni di coltivazione in serra (fertilizzazione, irrigazione, temperature, prodotti per la difesa sostenibile, momento di prelievo delle foglie, tecniche di lavorazione e analisi chimiche del prodotto e del terreno). Con l’avanzare dei trattamenti si effettueranno inoltre analisi chimiche sulle foglie (contenuto minerale, aminoacidi, fibre, possibili metaboliti) e misurazioni dell’accrescimento fogliare per valutare come le diverse tecniche di coltivazione abbiano influenzato la qualità del prodotto. Entro la prima metà di giugno prossimo, i primi risultati porteranno già a una pubblicazione scientifica su rivista internazionale.