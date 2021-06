Farmacovigilanza veterinaria, consultazione Ema sulle linee guida per le segnalazioni

Online sul sito dell’agenzia regolatoria il documento sul sistema di trasmissione digitale delle segnalazioni di eventi avversi. Commenti degli stakeholder entro il 4 agosto

L’Agenzia europea dei medicinali (Ema) pubblica la bozza di linee guida per la segnalazione di eventi avversi di farmacovigilanza veterinaria e apre una consultazione pubblica. A segnalarlo è una nota della Direzione generale sella sanità animale e dei farmaci veterinari (Ufficio 4) del ministero della Salute.

La consultazione

L’ente regolatorio europeo si muove nell’ambito del nuovo regolamento europeo sui farmaci veterinari (2019/06). Il documento “EU VICH adverse event report implementation guide” è già aperto alla consultazione. Gli stakeholder che vorranno commentare, potranno farlo fino al 4 agosto. “Il documento – spiega l’Ema – fornisce orientamenti sulle specifiche tecniche e sul processo di trasmissione delle segnalazioni di eventi avversi. È rivolto a tutte le parti interessate responsabili della trasmissione elettronica delle segnalazioni alla banca dati di farmacovigilanza dell’Unione. Il documento è fornito dall’Agenzia per descrivere le regole che le parti interessate devono seguire per garantire una comunicazione elettronica di successo tra i propri sistemi e EudraVigilance Veterinary (Evv), che è – conclude Ema – una parte costitutiva della banca dati di farmacovigilanza dell’Unione”. All’interno del documento è presente un link al modulo da compilare per inviare i commenti.