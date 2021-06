Grünenthal compie 75 anni e scommette su un futuro sostenibile

La società tedesca è leader globale nella gestione del dolore e delle malattie correlate. Punta a crescere investendo su ricerca integrata e innovazione, con un occhio vigile sull’ambiente. Continua la valorizzazione del sito italiano *IN COLLABORAZIONE CON GRÜNENTHAL

di HPS-Aboutpharma

Rispondere alla domanda di salute nell’area del dolore, puntando su terapie innovative, ricerca scientifica integrata e innovazione. Con un occhio attento alle tematiche legate all’ambiente, al sociale e alla governance. Sono queste le basi su cui Grünenthal sta costruendo il proprio futuro, nell’anno in cui ricorre il 75esimo anniversario dalla sua fondazione. L’azienda creata nel 1946 dalla famiglia Wirtz, oggi è leader nella gestione del dolore e delle malattie correlate. Punta con convinzione sulla valorizzazione degli asset produttivi presenti in Italia e, in prospettiva, sta orientando i propri sforzi nella crescita in aree critiche differenzianti. Tali aree, nello specifico, corrispondono a quattro ambiti terapeutici: dolore neuropatico periferico; dolore cronico post-chirurgico; lombalgia cronica e osteoartrosi.

L’azienda

Con headquarter ad Aachen, in Germania, Grünenthal è una società integrata che offre supporto lungo l’intera catena del valore, dallo sviluppo dei farmaci alla commercializzazione. È presente in 29 paesi con filiali in Europa, America Latina e Stati Uniti. Impegna 4.500 persone in tutto il mondo. Risponde alla domanda di salute nell’area dolore grazie ad un ampio portfolio di terapie innovative e di farmaci consolidati per importanti bisogni medici, ulteriormente rinforzato grazie ad alcuni accordi, come quello relativo ai diritti di commercializzazione di rosuvastatina. I farmaci prodotti da Grünenthal sono venduti in oltre cento Paesi.

Acquisizioni

Lungo il percorso di crescita intrapreso dall’azienda, un ruolo determinante lo rappresentano le acquisizioni. Tra le più rilevanti, di recente è stata annunciata l’operazione che ha portato all’acquisto di Mestex AG. Si tratta di una società svizzera che ha sviluppato un innovativo farmaco sperimentale a base di resiniferatossina per il trattamento intra-articolare del dolore associato all’osteoartrosi del ginocchio, per il quale si sta attualmente concludendo la fase II dello sviluppo clinico.

Uno sguardo sull’ambiente

Radar puntati anche sui temi di sostenibilità ambientale, che rappresentano una parte fondamentale delle attività quotidiane di Grünenthal. Tanto che i riconoscimenti non sono tardati ad arrivare. Lo scorso aprile, infatti, Sustainalytics (società di Morningstar e provider riconosciuto a livello mondiale per l’individuazione del rating Esg) ha riconosciuto una gestione solida dei rischi relativi all’ambiente, al sociale e alla governance da parte dell’azienda. Il risultato è un profilo di rischio Esg valutato medio nel suo complesso, tra i top rating del settore farmaceutico globale.

L’assett produttivo italiano

Spostando l’attenzione al contesto italiano, quest’anno ricorre anche un altro anniversario importante. Si celebrano i 25 anni di appartenenza al gruppo dello stabilimento produttivo di Origgio. È uno dei cinque siti produttivi dell’azienda assieme a quelli in Cile, Ecuador, Germania e Svizzera. Quella del sito di Origgio, noto come Farmaceutici Formenti, è una storia positiva di internazionalizzazione e di mentalità sempre rivolta al miglioramento continuo. Costruito negli anni ’70, su un’area di 50mila mq durante la gestione della famiglia Formenti, nel 1996 è stato rilevato da Grünenthal e in questi 25 anni ha evoluto i modelli organizzativi, le competenze e ha investito per migliorare la formazione delle risorse e l’efficienza degli impianti tecnologici, al fine di portare il sito a livelli di eccellenza.

Origgio, cosa si fa

Oggi il sito, impegnato anche in servizi di produzione, assemblaggio e confezionamento per conto terzi, è certificato da diverse autorità regolatorie mondiali. Al suo interno un gruppo di sviluppo farmaceutico altamente qualificato gestisce studi di formulazione, sviluppo analitico, attività di convalida, studi di stabilità e produzione per studi clinici. I servizi di produzione si concentrano, in particolare, su un’ampia gamma di forme farmaceutiche solide e liquide per la somministrazione orale (granuli, compresse, compresse dissolvibili, capsule). Per fare questo si utilizzano anche particolari tecnologie di proprietà di Grünenthal come la crio-macinazione (cryo milling) e l’estrusione a caldo (hot melt extrusion). Lo stabilimento fornisce anche servizi di assemblaggio e confezionamento di prodotti biofarmaceutici gestiti in catena del freddo.

Nuovo impianto in costruzione

A dimostrazione della volontà di puntare sullo stabilimento di Origgio, è in corso l’ampliamento del 30% delle capacità produttive del sito. L’operazione è frutto di un investimento complessivo che supera i 15 milioni euro. Nel dettaglio, di recente è stata completata la struttura esterna di un nuovo edificio, che nel 2022 vedrà l’installazione di nuovi impianti di produzione. Mentre a partire dal 2023, la formulazione Spray Nasale di un farmaco Grünenthal (zolmitriptan), verrà prodotta nello stabilimento italiano per i pazienti di tutto il mondo. Nell’ambito del proprio percorso di crescita, l’azienda sta trasferendo al sito italiano la produzione di alcuni prodotti recentemente acquisiti e precedentemente prodotti fuori dal contesto UE, in Gran Bretagna e Stati Uniti. “Continua lo sviluppo della capacità produttiva del sito, orientata quasi esclusivamente all’esportazione.” Spiega Giovanni Marangoni, Site Director dello stabilimento produttivo di Origgio. “Questo investimento ci consentirà di creare ulteriori opportunità occupazionali ad alta specializzazione, con ricadute positive sul territorio circostante”. Peraltro, Grünenthal Italia e il sito di Origgio sono stati riconosciuti “Workplace Health Promotion” grazie alle iniziative interne per sostenere il valore della salute e la cultura della prevenzione. Al progetto WHP Grünenthal ha aderito all’inizio del 2020, con la volontà di rendere l’azienda un contesto di lavoro sempre più favorevole all’adozione di stili di vita salutari. Per questo motivo, come realtà aderente, l’azienda si impegna a promuovere nel prossimo triennio azioni concrete in sei aree: sana alimentazione, attività fisica, conciliazione vita-lavoro, contrasto al fumo di tabacco, all’abuso di alcol e alle dipendenze, sicurezza stradale e mobilità sostenibile.

Investire sulla tecnologia

Per far fronte alle esigenze di un mercato farmaceutico in continua evoluzione, nel tempo sono state investite risorse in tecnologie all’avanguardia, sviluppando modelli organizzativi efficienti con elevati standard di qualità e flessibilità. Un esempio a questo proposito, riguarda il progetto QMS (Quality Management System), lanciato alla fine del 2019. Il progetto punta a digitalizzare, armonizzare e standardizzare i processi di gestione della qualità, lavorando anche sull’approccio paperless e green. Obiettivo a livello internazionale è superare le specificità locali legate alla qualità e gestirle sotto un unico sistema, digitalizzato e semplificato.

La fiducia degli investitori

In concreto, la strategia perseguita da tutto il gruppo Grünenthal sembra trovare riscontro positivo anche tra gli investitori. Tanto che ad aprile 2021 si è concretizzata la prima offerta di bond, con un importo nominale aggregato di 650 milioni di euro. A causa della forte domanda degli investitori, l’offerta originaria è stata aumentata di 150 milioni di euro. Tale ulteriore finanziamento ottimizzerà la solidità finanziaria e sosterrà la strategia di crescita della società. “Grünenthal è una realtà consolidata in vari paesi e in particolare sul territorio italiano, che sta guardando al futuro per cogliere opportunità di innovazione, nell’ambito di un percorso, intrapreso da tempo, volto a un mondo libero dal dolore. Come dimostrato anche dalla recente certificazione Esg, ogni nostra azione è guidata da attenzione alle persone, centralità dei pazienti, sensibilità verso l’ambiente”, aonclude Aldo Sterpone, General Manager Grünenthal Italia.

In collaborazione con Grünenthal Italia