Recordati: “L’Esg coinvolge tutti livelli aziendali”

Secondo approfondimento sull'Environmental, social and governance. Per Stefania Pesce, Esg manager dell’azienda, la sostenibilità deve diventare pervasiva. Il piano ha individuato cinque aree prioritarie su cui investire. Dal numero 189 del magazine

Il 2020 è stato l’anno dell’accelerazione nel campo della sostenibilità per il Gruppo Recordati. Nel periodo della diffusione di Covid-19 in Italia, Recordati ha istituito per la prima volta la funzione Esg, un’unità dedicata al supporto dell’integrazione degli aspetti sociali e ambientali nei processi di business. Ma ha anche definito il primo piano di sostenibilità che descrive gli impegni futuri dell’azienda, declinati in obiettivi qualitativi e quantitativi con riferimento a cinque aree prioritarie: responsabilità verso i pazienti, attenzione alle persone, protezione ambientale, approvvigionamento responsabile, etica e integrità. A proposito delle attività legate alla funzione Esg, spiega Stefania Pesce, Esg manager di Recordati: “Si tratta di un lavoro che viene svolto in collaborazione con le altre funzioni aziendali, proprio perché la sostenibilità deve diventare pervasiva all’interno dell’azienda. In questo modo proviamo a individuare temi rilevanti in ottica etico-sociale-ambientale, su cui focalizzare le azioni e definire un piano, degli obiettivi e il monitoraggio del raggiungimento di questi obiettivi. È anche un lavoro di ridefinizione costante nell’ottica di un miglioramento continuo”.

I risultati 2020

In merito ai risultati raggiunti nel 2020 in questo ambito, secondo la Dichiarazione di carattere non finanziario, Recordati ha conseguito obiettivi, per citarne alcuni, quali: ridotto del 30% circa di tonnellate di Co2 emesse dagli stabilimenti rispetto al 2019; acquistato il 50% di energia elettrica da fonti rinnovabili; donato 7,7 milioni di euro a sostegno della comunità, di cui 5,4 milioni per iniziative legate a covid-19. “All’interno del programma di sostenibilità”, spiega Stefania Pesce, “abbiamo individuato quali sono le nostre aree strategiche di azione. Su questi cinque pilastri abbiamo definito azioni e obiettivi qualitativi e quantitativi. Per citare qualche iniziativa: puntiamo sulla tutela ambientale, sulla lotta al cambiamento climatico, sulla circular economy e sulla riduzione dei rifiuti”. Nell’ambito della lotta al cambiamento climatico, continua Pesce, “abbiamo l’obiettivo, entro il 2021, di raggiungere il 100% di energia acquistata da fonti rinnovabili per i plant europei. Tutto ciò testimonia la volontà di impegnarsi su questi temi da parte dell’azienda. Mentre per quanto riguarda l’economia circolare, il nostro obiettivo è aumentare il riutilizzo delle materie prime chimiche, generando impatti positivi sulla riduzione dei rifiuti”.

L’ambiente di lavoro

Occhi puntati anche sul benessere delle persone e sulla creazione di un ambiente sano di lavoro: “Al 2020 il 94% dei dipendenti di Recordati risulta assunto con un contratto a tempo indeterminato, mentre il 46% della popolazione aziendale è donna. Inoltre sono state erogate 40 ore pro-capite di formazione per i dipendenti. Tutto ciò perché continuiamo a investire sulla crescita delle persone”. Altro fattore su cui sta puntato Recordati è legato all’approvvigionamento responsabile. Spiega ancora Pesce: “Il nostro Gruppo cerca di promuovere piani di gestione e monitoraggio di attività Esg lungo tutta la catena del valore. L’aspetto culturale è quello più importante, nel senso che la sostenibilità non deve essere vista come rinchiusa all’interno di una singola funzione; ma deve essere pervasiva. Bisogna ricordarsi che le aziende sono fatte di persone e quindi c’è un aspetto culturale, di processi e procedurale. Un’economia lineare non funziona più, si va verso l’economia circolare. Non possiamo non considerare l’impatto che le aziende hanno sul clima e viceversa. La sensibilità e il grado di maturità sono evoluti. Oggi la sostenibilità è un dato di fatto, è necessario operare verso questi temi. È cresciuta l’attenzione da parte degli stakeholder, da parte degli investitori e dei regolatori. Ci sono pressioni nello scenario sociale e di opinion leader che hanno fatto sì che accadesse un processo di evoluzione su questo fronte”.