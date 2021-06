IBSA Farmaceutici, testa e cuore tra Svizzera e Italia

Il gruppo svizzero conferma il suo impegno nel sostenere ricerca, sviluppo, produzione e occupazione nel nostro Paese. Presente e futuro raccontati da Luca Crippa e Andrea Giori, rispettivamente Ceo e R&D Director della filiale italiana * IN COLLABORAZIONE CON IBSA FARMACEUTICI

Testa svizzera, cuore italiano. IBSA Farmaceutici – costola del gruppo elvetico Institut Biochimique SA – ha da poco confermato un piano di investimenti da 15 milioni di euro destinato agli impianti di Lodi e Cassina de’ Pecchi, in provincia di Milano. Il progetto, già intrapreso nel 2020, si completerà entro la fine di quest’anno e prevede nuove linee produttive, riammodernamento tecnologico, ampliamento della sede centrale di Lodi e riqualificazione dell’area adiacente, in ottica ‘green’.

La fiducia nell’Italia

Ricerca, sviluppo, innovazione, crescita, occupazione: cinque parole chiave che ben sintetizzano gli sforzi in Italia del gruppo fondato e presieduto da Arturo Licenziati, che negli ultimi dieci anni ha già investito da noi circa 120 milioni di euro. Le prospettive e le ragioni dell’impegno in Italia (“qualcosa in più del cuore”) sono ben delineate nell’intervista che Luca Crippa (nella foto), Ceo e Managing director di IBSA Farmaceutici ha rilasciato ad AboutPharma online. “IBSA è tra le aziende farmaceutiche che fa ricerca e produce farmaci in Italia. La maggior parte dei prodotti che rendiamo disponibili – ha spiegato Crippa – sono sviluppati dai nostri ricercatori, sono realizzati presso i nostri stabilimenti e raggiungono poi tutto il mondo. Inoltre ogni anno il 7% del nostro fatturato viene reinvestito nella ricerca e sviluppo di formulazioni innovative, circa un punto percentuale in più rispetto alla media del settore in Italia. Alcune delle nostre tecnologie più avanzate si sono affermate nei mercati internazionali facendo di noi un esempio del valore e della qualità della ricerca Made in Italy e proprio l’export è diventato un importante pilastro della nostra crescita. In una prospettiva più ampia, ciò significa per noi partecipare attivamente alla crescita della filiera farmaceutica e alla ripresa dell’economia del Paese, attraendo investimenti e contribuendo allo sviluppo del territorio”.

La forma “migliore” dei farmaci

IBSA Farmaceutici presidia dieci aree terapeutiche con i propri prodotti pensati per essere “farmaci nella forma migliore”, ovvero soluzioni non solo sicure ed efficaci, ma che siano formulate in modo da facilitare l’assunzione da parte dei pazienti, sia con sistemi di delivery e di assorbimento brevettati (es. film orodispersibili, forme liquide, soft gel, cerotti medicati) e quindi l’aderenza alla terapia. Per inciso, IBSA è tra le poche aziende nel mondo in grado di produrre cerotti transdermici basati su diverse tecnologie, così come film orodispersibili (ODF) sia in ambito farmaceutico che nutraceutico.

I bisogni del paziente guidano la ricerca

Una capacità e una progettualità che sono dettagliate da Andrea Giori, R&D Director di IBSA Farmaceutici, sempre in un’intervista ad AboutPharma online. “Ciò che guida l’azienda non è il mercato, ma il paziente: dall’ascolto e dal confronto con i suoi reali bisogni si ottiene l’indirizzo della ricerca e lo sviluppo di nuove forme di somministrazione e sistemi di rilascio. Questa tipologia di prodotti ben rappresenta la qualità e l’eccellenza della ricerca scientifica Made in Italy poiché l’innovazione che ne è alla base si traduce in un reale cambiamento della qualità della vita delle persone affette da varie patologie”.

