L’industria europea che verrà, cinque associazioni collaboreranno per definire un’agenda per nuove partnership pubblico-private

Cocir, Efpia, MedTech Europe, EuropaBio e Vaccines Europe che rappresentano le industrie farmaceutiche, biotecnologiche e delle tecnologie mediche che operano in Europa, insieme alla Commissione europea, si sono unite per la prima volta per lavorare su un'agenda strategica decennale per la ricerca & innovazione nel settore sanitario

Cinque associazioni industriali (Cocir, Efpia, MedTech Europe, EuropaBio e Vaccines Europe) che rappresentano le industrie farmaceutiche, biotecnologiche e delle tecnologie mediche che operano in Europa, insieme alla Commissione europea, si sono unite per la prima volta per lavorare su un’agenda strategica per la ricerca & innovazione nel settore sanitario. Questa agenda strategica dovrebbe guidare il prossimo decennio di ricerca e innovazione pubblico-privato nel quadro dell’Innovative health initiative (Ihi) proposto nell’ambito di Horizon Europe.

Gli obiettivi

L’Ihi intende creare un ecosistema di ricerca sanitaria e innovazione a livello Ue che faciliti la traduzione delle conoscenze scientifiche in innovazioni. Il programma quadro Horizon Europe introduce anche partenariati pubblico-privato istituzionalizzati, che offrono ulteriori possibilità creando una piattaforma nuova e unica per l’innovazione sanitaria intersettoriale europea. “Aprendo la strada alla collaborazione pubblico-privato precompetitiva e riducendo i rischi, diversi settori possono lavorare insieme e mettere l’Europa in prima linea nell’innovazione sanitaria”, riferisce Efpia in un comunicato.

La bozza dell’agenda e i primi responsi positivi

Nel 2019, circa 100 diverse parti interessate, tra cui istituzioni accademiche, operatori sanitari e pazienti, hanno risposto a una consultazione pubblica sulla prima bozza dell’agenda strategica per la ricerca e l’innovazione. La consultazione ha aperto la strada allo sviluppo di una nuova bozza di agenda, preparata congiuntamente dalle potenziali associazioni industriali membri dell’Ihi e dai servizi della Commissione europea. Il consiglio di amministrazione dell’Ihi lo adotterà formalmente una volta che la legislazione sul partenariato sarà stata adottata e il partenariato stesso sarà operativo.