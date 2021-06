Per Amplifon gli obiettivi Esg sono coerenti con la linea del business

Terzo appuntamento con gli approfondimenti sull'Esg. Il gruppo ha messo in atto diverse azioni che hanno un impatto diretto sulla comunità di riferimento. Si parte dalla lotta allo stigma contro la perdita di udito. Dal numero 189 del magazine

Lottare contro lo stigma della perdita di udito. Per farlo, Amplifon negli ultimi anni ha intrapreso un percorso organico alla sostenibilità che ha messo al centro l’ascolto dei clienti e delle loro esigenze, di tutti i dipendenti e collaboratori, delle comunità locali e delle future generazioni, del contesto normativo e dell’ambiente in cui l’azienda opera. Proprio dall’ascolto e dalla volontà di contribuire attivamente a un futuro più inclusivo e sostenibile nasce “Listening ahead”, il primo piano di sostenibilità di Amplifon che guiderà il Gruppo verso il raggiungimento di obiettivi futuri in ambito di sostenibilità. Il Piano si focalizza sulle quattro aree di impegno della policy di sostenibilità interne: product & service stewardship, people empowerment, community impact, ethical behavior. Per ciascuna delle quattro aree, il piano prevede obiettivi che si concretizzano attraverso il raggiungimento di target specifici su cui misurarsi nel triennio 2021-2023.

Coerenza

“La definizione del nostro primo piano di sostenibilità ci consente di mettere in pratica gli impegni definiti nella nostra policy, grazie a obiettivi coerenti con la strategia di business e allineati all’agenda 2030 delle Nazioni unite per lo sviluppo sostenibile. Consapevoli del ruolo attivo che ricopriamo nella società e dell’importanza dell’ascolto di tutti i nostri stakeholder, siamo orgogliosi di intraprendere un percorso che ci porterà a perseguire obiettivi ambiziosi e significativi per la nostra crescita, fornendo allo stesso tempo un contributo tangibile per un futuro più inclusivo e sostenibile”, ha spiegato Enrico Vita, Ceo di Amplifon. Tra i punti del piano, spiccano la lotta alla stigmatizzazione della cura dell’udito per mezzo di campagne di sensibilizzazione e la promozione dell’accessibilità e dell’innovazione tecnologica dei servizi uditivi verso le generazioni più senior, grazie a test dell’udito gratuiti e soluzioni digitali personalizzate. Il piano di sostenibilità si focalizza anche sulla valorizzazione di tutti i dipendenti nel mondo, attraverso lo sviluppo dei talenti in termini di competenze, crescita professionale, coinvolgimento, oltre che sulla promozione delle pari opportunità. Sono inoltre previste iniziative che promuovano l’inclusione sociale tra le persone in situazioni di fragilità e marginalizzazione, e la sensibilizzazione dei più giovani sulla prevenzione e sul benessere uditivo, grazie a progetti ad alto valore sociale a favore delle generazioni future e della collettività.

Ridurre l’impatto ambientale

Un’attenzione particolare viene rivolta anche alla promozione di pratiche responsabili e sostenibili lungo la catena del valore e alla riduzione dell’impatto ambientale delle attività di business, ad esempio tramite la riduzione dell’utilizzo di batterie grazie all’uso di dispositivi acustici ricaricabili. Da segnalare anche le iniziative che Amplifon definisce di “Community impact”. Tra queste vale la pena citare “Ci sentiamo dopo”, il progetto ideato dal gruppo per diffondere una nuova cultura del benessere uditivo e dell’ascolto responsabile tra i più giovani, grazie a una piattaforma di incontri e attività formative per gli studenti delle scuole secondarie di tutta Italia. L’edizione di “Ci sentiamo dopo” lanciata qualche settimana fa prevede un ciclo di appuntamenti di approfondimento, tra cui oltre venticinque iniziative tra workshop e laboratori per le secondarie di I e II grado. Attraverso contenuti didattici multidisciplinari, l’iniziativa vuole sensibilizzare le generazioni più giovani sull’importanza della prevenzione e sull’impatto che l’udito e l’ascolto consapevole hanno sulla nostra salute e sulla nostra socialità.