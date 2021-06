Comunicazione d’impresa, sui social delle pharma italiane è assente il “paziente”

A delineare il quadro, sulla base di dati 2019, è una recente pubblicazione su AboutOpen "Comunicazione social delle aziende Pharma in Italia: analisi quantitativa e qualitativa dei dati ricavati da un Osservatorio Social" che ha analizzato i canali social delle maggiori aziende nostrane

Paziente al centro o patient centricity. Comunque lo si voglia chiamare, sui social delle aziende farmaceutiche che hanno il quartier generale in Italia la parola paziente stenta a decollare. A delineare un quadro per certi versi controcorrente rispetto alla vulgata che vorrebbe il “paziente” sempre al centro degli interessi dell’industria è una recente pubblicazione su AboutOpen “Comunicazione social delle aziende Pharma in Italia: analisi quantitativa e qualitativa dei dati ricavati da un Osservatorio Social” che ha analizzato, su base dati 2019, i canali social delle maggiori aziende nostrane. Il primo elemento che salta all’occhio è proprio l’assenza o parziale assenza, della figura del paziente.

Paziente al centro?

“Da sottolineare l’assenza della parola paziente, un dato per molti versi sorprendente, data la supposta centralità del paziente nelle iniziative comunicazionali. Al posto dell’atteso “paziente”, troviamo, però, “salute”, che comunque svolge la stessa funzione logica. Da notare è anche la relativa marginalità di parole come donna e futuro”, scrivono gli autori.

Su Facebook, Linkedin, Instagram, Youtube o Twitter emergono anche i termini “farmacia”, “farmacista”, “farmaceutici” e altri che li richiamano come “farmaco”, farmaci”. I vocaboli più utilizzati dai Brand italiani appartengono a sfere semantiche ben precise come riconoscimenti e premi, sport, benessere e salute, educazione e formazione, termini clinici e medici, innovazione, ricerca e digitale.

Autoreferenzialità

Altro elemento che emerge dalla comunicazione delle aziende farmaceutiche italiane è l’alto tasso di autoreferenzialità. “La presenza, fra le parole più utilizzate, di “premio” si chiarisce con l’autoreferenzialità della comunicazione Pharma in Italia – continuano gli autori – le aziende parlano di sé e il modo più gettonato per parlare di sé è parlare dei premi e dei riconoscimenti ricevuti”.

L’uso degli hashtag è da rivedere

Anche sull’utilizzo del famoso “cancelletto” c’è qualcosa da rivedere. Secondo l’indagine ci sono alcune tendenze che accomunano un po’ tutte le aziende farmaceutiche dello stivale. Prima di tutto c’è l’abitudine a creare hashtag proprietari che hanno il difetto di essere poco comunicabili al di fuori delle pagine e dei canali brand che li ha generati (come #alfasigma), di prodotto (#carnidyn) o specifiche iniziative (#DriveTheChange di Dompé). C’è chi poi spende caratteri preziosi per riferimenti a ricorrenze che nulla hanno a che vedere con il pharma (#FestadelPapà, #Halloween, #WorldHemophiliaDay, #CarbonaraDay e #starwarsday. Altri hashtag sono certamente più lodevoli in quanto si riferiscono ai grandi temi della società moderna (#cyberbullismo, #risparmioenergetico, #sostenibilità) o al mondo della ricerca (#fitonutrienti, #BPCO, #evolvingoncology, #hiv, #aids, #antibiotici, #stopneumonia, #malattiadicrohn, #MICI). Ci sono poi una serie di errori in cui incappano le compagnie. A detta degli autori manca l’applicazione di buone pratiche. Gli errori più comuni: