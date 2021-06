Economia circolare ed efficienza energetica nel futuro del gruppo Sol

Nel 2021 l’azienda ha lanciato due iniziative: “campagna sicurezza” rivolta alla consapevolezza dei rischi sul posto di lavoro e “campagna sostenibilità”, che coinvolgerà tutti i dipendenti nell’ambito delle tematiche Esg. Il quarto appuntamento con gli approfondimenti sulla sostenibilità aziendale dal numero 189 del magazine

Nel 2020 il gruppo Sol ha terminato l’elaborazione del Piano di sviluppo 2021-2030, all’interno del quale sono presenti gli obiettivi di sostenibilità, di cui però non sono rivelati i dettagli. “Obiettivi strategici su un periodo così lungo, significa attenzione alla sostenibilità economica e finanziaria della nostra azienda, dei suoi investimenti, delle sue opzioni di crescita. Il piano si prefigge numerosi obiettivi di carattere non solo economico, ma anche di crescita del capitale umano, di attenzione agli stakeholder, di miglioramento del contributo che possiamo fornire all’economia circolare e all’efficienza energetica”, spiega Laura Gallotti, Csr manager del Gruppo Sol.

I piani per l’anno corrente

Il piano illustra gli obiettivi della partecipazione alla sostenibilità dei sistemi sanitari e a quella dei clienti industriali del gruppo. Proprio per questo, nel 2021 l’azienda ha voluto lanciare due nuovi progetti: la “campagna sicurezza”, con iniziative continue e mirate all’accrescimento del livello aziendale di consapevolezza rispetto ai rischi che ogni giorno si corrono nello svolgimento del proprio lavoro, e alla necessaria adozione delle misure per farvi fronte. Inoltre ha attivato una “campagna di sostenibilità”, che coinvolgerà nei prossimi mesi tutte le persone del gruppo Sol, a partire dai più giovani, in uno sforzo di elaborazione di idee e suggerimenti per migliorare il modo di lavorare, secondo i principi del rispetto dell’ambiente, dell’economia circolare, del benessere personale e aziendale. “La nostra missione – prosegue Gallotti – è fornire ai clienti con costanza e continuità soluzioni innovative e avanzate per il miglioramento della cura a casa del paziente, ma anche trovare soluzione per i clienti. Per noi la sostenibilità è un valore sia interno che esterno all’azienda. Internamente siamo orientati a percorsi di formazione in tema salute e sicurezza. Come realtà attiva sul territorio cerchiamo di migliorare l’efficienza energetica dei nostri siti produttivi. Per questo il gruppo ormai molti anni fa ha deciso di investire nelle centrali che producono da fonti rinnovabili. Al momento, abbiamo quindici centrali nei Balcani, che ci consentono di coprire circa il 16% dei nostri consumi energetici”.

Guardare ai talenti

Una delle iniziative degne di merito è la “Sol Youth Academy”. Si tratta, spiega Laura Gallotti, “di un’accademia che raccoglie giovani talenti, circa 20 persone, a cui viene dedicato un percorso di formazione specifico. La formazione riguarda le soft skill. È un progetto in cui investiamo tanto, perché pensiamo si tratti di un momento di arricchimento reciproco”. Sul fronte esterno, un occhio attento è rivolto agli spostamenti da e verso il luogo di lavoro dei dipendenti: “Siamo attenti alla promozione di una mobilità più sostenibile, supportata dall’alimentazione a idrogeno e Lng (gas naturale liquefatto). Il nostro impegno è anche rivolto alla riduzione degli sprechi alimentari, per farlo forniamo tecnologie di conservazione nel settore alimentare. Crediamo che la sostenibilità sia responsabilità di tutti. Si tratta di un tema trasversale che interessa tutte le unità aziendali”.