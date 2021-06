Tromboembolismo venoso, Fda approva dabigatran etexilato per il trattamento dei bambini

Si tratta del primo farmaco anticoagulante approvato dalla Fda che i bambini (tra i tre e i dodici anni) possono assumere per via orale

Via libera dalla Food and drug administration all’uso di dabigatran etexilato per il trattamento di bambini (di età compresa tra 3 mesi e meno di 12 anni) con tromboembolia venosa, in seguito al trattamento con un sangue diluente somministrato per iniezione per almeno cinque giorni. L’ente regolatorio statunitense ha anche approvato il farmaco per prevenire la formazione di coaguli ricorrenti tra i pazienti di età compresa tra 3 mesi e meno di 12 anni che hanno completato il trattamento per il loro primo tromboembolismo venoso.

Altre indicazioni

Inoltre, dabigatran etexilato è approvato in forma di capsule per il trattamento di coaguli di sangue in pazienti di età pari o superiore a otto anni con tromboembolia venosa subito dopo essere trattati con un anticoagulante somministrato per iniezione per almeno cinque giorni e per prevenire la recidiva di coaguli in pazienti di otto anni e più anziani che hanno completato il trattamento per il loro primo embolismo venoso.

Il primo farmaco orale

Dabigatran etexilato è il primo farmaco anticoagulante approvato dalla Fda che i bambini possono assumere per via orale. L’unico altro farmaco anticoagulante approvato per i bambini si somministra per iniezione. Il farmaco è originariamente approvato nel 2010 per ridurre il rischio di ictus ed embolia sistemica in pazienti adulti con fibrillazione atriale non valvolare.

“La Fda si impegna ad aiutare i pazienti più giovani con gravi condizioni mediche ad avere trattamenti relativamente facili da assumere”, ha affermato Ann Farrell, direttore della divisione di ematologia non maligna nel Centro per la valutazione e la ricerca sui farmaci della Fda. “Con l’approvazione odierna di Pradaxa, i pazienti pediatrici hanno un’altra opzione terapeutica per trattare e prevenire coaguli di sangue potenzialmente mortali”.

Gli studi

La sicurezza e l’efficacia di dabigatran etexilato per il trattamento dei coaguli di sangue in pazienti di età inferiore a 18 anni sono valutate in uno studio su 267 pazienti pediatrici. In questo studio in aperto, i pazienti sono assegnati in modo casuale a ricevere il farmaco o lo standard di cura. Lo studio ha confrontato i due gruppi per il numero di pazienti che hanno raggiunto l’endpoint composito (una combinazione di più endpoint clinici), il che significa che non erano morti a causa di un coagulo di sangue, i loro coaguli di sangue si erano completamente risolti e non avevano sangue aggiuntivo coaguli. I risultati hanno mostrato che 81 (45,8%) delle 177 persone che assumevano dabigatran etexilato hanno raggiunto l’endpoint composito rispetto a 38 (42,2%) dei 90 pazienti che hanno ricevuto lo standard di cura.

La sicurezza di dabigatran etexilato per prevenire la recidiva di coaguli di sangue nella stessa popolazione pediatrica è stata valutata in uno studio in aperto a braccio singolo su 214 pazienti con anamnesi di coaguli di sangue. Gli endpoint primari dello studio erano la ricorrenza di coaguli di sangue, eventi di sanguinamento maggiori e minori e la morte (sia complessiva che correlata ai coaguli di sangue). La ricorrenza di coaguli di sangue si è verificata in tre pazienti (1,4%), che era paragonabile ai precedenti trattamenti standard di cura.