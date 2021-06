Blocco export vaccini, l’Ue pensa a una proroga fino a settembre

In scadenza a giugno, Bruxelles pensa di rinnovare il monitoraggio per altri tre mesi

Monitorare l’export dei vaccini fino a settembre. L’idea che serpeggia a Bruxelles è proprio questa onde evitare che i prodotti destinati ai 27 vadano sparsi in giro per il globo. Va bene la distribuzione ai partner e ai Paesi meno ricchi, ma tutto sotto l’egida della Commissione.

Il rinvio a settembre

La scadenza del blocco è prevista per la fine di giugno. Ma per mantenere un maggiore controllo sulla distribuzione dei prodotti all’interno dei confini Ue si sta pensando di rimandare la scadenza a settembre. In realtà il piano prevede che grazie a questa manovra e a un controllo più serrato, le aziende produttrici sia in qualche modo costrette a rispettare le scadenze con Bruxelles e non a dirottare altrove le scorte promesse. Lo sgarbo di AstraZeneca e il blocco delle 250 mila dosi destinate all’Australia di marzo è ancora fresco.

Tagli e ritardi

Il tema che preoccupa di più le istituzioni è sempre lo stesso: i ritardi. J&J non riuscirà a rispettare gli impegni del trimestre in corso e AstraZeneca dovrà consegnare entro settembre almeno 80 milioni di dosi (a seguito della sentenza del tribunale di primo grado di Bruxelles) In merito a Pfizer/Biontech Ema ha autorizzato altri due stabilimenti produttivi. Il primo in Germania a Reinbeck gestito da Allergopharma e il secondo in Svizzera a Stein gestito da Novartis.

Ulteriori dosi

A peggiorare le cose c’è il cruccio Curevac. La tegola del fallimento dei trial e dei dati ad interim su un’efficacia bassissima del vaccino (47%) ha rimescolato le carte in tavola. Ciò unito al fatto che anche Novavax ritarderà la consegna dei suoi prodotti fino a fine anno o inizio 2022. La buona notizia, almeno in questo caso, arriva dalla decisione dell’Ue di avvalersi dell’opzione di ulteriori 150 milioni di dosi da Moderna.