Hta europeo, accordo informale per consentire agli sviluppatori di inviare una sola richiesta di valutazione

Si potrebbe parafrasare il noto motto statunitense “e pluribus unum” di origine virginiana per spiegare cosa sta accadendo in queste ore nell’Ue. Difatti il Consiglio e il Parlamento hanno raggiunto il 22 giugno un accordo informale su una proposta legislativa per semplificare l’invio di informazioni, dati e richieste da parte degli sviluppatori di farmaci e dispositivi medici. In questo modo si passerebbe dal “pluribus” di richieste da inviare di volta in volta alle autorità nazionali di riferimento all’ “unum” a livello europeo. Le nuove norme prevedono la cooperazione degli Stati membri per quanto riguarda le valutazioni cliniche e le consultazioni scientifiche congiunte sulle tecnologie sanitarie. Ciò fornirà preziose informazioni scientifiche alle autorità sanitarie nazionali allorché adotteranno decisioni in materia di fissazione dei prezzi e di rimborso di una tecnologia sanitaria. Secondo il testo concordato, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, in particolare per le imprese più piccole, gli sviluppatori di tecnologie sanitarie dovrebbero presentare le informazioni, i dati e le altre evidenze richieste per la valutazione clinica congiunta una sola volta a livello dell’Ue.

Le prossime tappe

La presidenza presenterà l’esito dei negoziati al Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) del Consiglio per approvazione. A ciò seguirà l’adozione da parte del Consiglio e successivamente del Parlamento europeo. Le nuove norme diverranno direttamente applicabili, per fasi successive, tre anni dopo l’entrata in vigore del regolamento.

Una necessità

Se ne parlava già nel 2018 quando la Commissione adottò una proposta di regolamento sulla valutazione delle tecnologie sanitarie. Il passo successivo è stato un accordo raggiunto il 24 marzo 2021 che ha dato mandato agli Stati membri di negoziare con il Parlamento comunitario così da trovare una quadra sul tema e facilitare tutti i processi di Hta tra i 27.