Intelligenza artificiale per la scoperta di farmaci, round da 255 milioni per la startup InSilico Medicine

La raccolta fondi ha attirato quasi venti investitori. I capitali raccolti saranno utilizzati per far progredire gli attuali programmi terapeutici in studi clinici sull'uomo, avviare nuovi programmi e potenziare l'impatto dell'Ai nella drug discovery

Insilico Medicine, startup attiva nel campo dell’intelligenza artificiale a supporto della scoperta e lo sviluppo di nuovi farmaci, ha annunciato di aver chiuso un finanziamento (Series C) da 255 milioni di dollari guidato da Warburg Pincus. La raccolta fondi ha attirato quasi 20 investitori, ha affermato la società, tra cui Cpe, Sequoia Capital China e Mirae Asset Capital. Anche gli investitori esistenti, tra cui Qiming Venture Partners, Sinovation Ventures e Baidu Ventures, si sono uniti al round di finanziamento.

Come saranno utilizzati i capitali

I capitali raccolti nel finanziamento, spiega una nota, saranno utilizzati per far progredire gli attuali programmi terapeutici di Insilico Medicine in studi clinici sull’uomo, avviare molteplici nuovi programmi per nuovi obiettivi e sviluppare ulteriormente le sue capacità di intelligenza artificiale e scoperta di farmaci. Non è stato rivelato il nuovo valore della società a seguito dell’investimento.

InSilico Medicine, cosa fa

Fondata nel 2014 a Hong Kong, Insilico sviluppa sistemi di intelligenza artificiale che utilizzano modelli generativi profondi, apprendimento per rinforzo (reinforcement learning), trasformatori e altre moderne tecniche di apprendimento automatico. Sviluppa inoltre software per la generazione di dati biologici sintetici, l’identificazione del target e la previsione dei risultati degli studi clinici. L’azienda è inoltre nota per la sua ricerca del 2019 sullo sviluppo di un sistema di intelligenza artificiale in grado di progettare un farmaco in 21 giorni e nominata tecnologia rivoluzionaria del 2020 dal Mit Technology Review. Ha raccolto oltre 310 milioni da investitori farmaceutici e tecnologici sin dal suo inizio.