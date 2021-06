Vigilanza sui dispositivi medici: oltre 6mila segnalazioni nel 2019

Pubblicato il rapporto del ministero della Salute sul sistema di monitoraggio alimentato dalle notifiche di operatori sanitari e fabbricanti

Nel 2019 il sistema di vigilanza sui dispositivi medici in Italia ha registrato 6.421 segnalazioni. È quanto emerge da un nuovo rapporto del ministero della Salute, che analizza i dati raccolti dall’apposita banca dati dopo le notifiche da parte degli operatori sanitari e dei fabbricanti. Le segnalazioni riguardanti i dispositivi medico-diagnostici in vitro (Ivd) sono 435.

La definizione di incidente

Cosa si intende per “incidente” con un dispositivo medico? In premessa, il ministero ricorda:

qualsiasi malfunzionamento o alterazione delle caratteristiche e delle prestazioni di un dispositivo medico, nonché qualsiasi inadeguatezza nell’etichettatura o nelle istruzioni per l’uso che possono essere o essere stati causa di decesso o grave peggioramento delle condizioni di salute di un paziente o di un utilizzatore; qualsiasi motivo di ordine tecnico o medico connesso alle caratteristiche alle prestazioni di un dispositivo medico che comporti il ritiro sistematico dei dispositivi dello stesso tipo da parte del fabbricante.

Le segnalazioni più frequenti

Il numero più alto di segnalazioni (1.690) riguarda dispositivi protesici impiantabili e prodotti per osteosintesi. Al secondo posto gli impiantabili attivi (1.401) e al terzo la categoria “apparecchiature sanitarie e relativi componenti, accessori e materiali” (1.310).

Differenze regionali

Il report segnala poi differenze regionali nella raccolta dei dati. “L’analisi delle segnalazioni di incidente in riferimento alla Regione in cui si è verificato l’evento – si legge – mettono in evidenza una forte disomogeneità territoriale, facendo supporre fenomeni, più o meno marcati, di under-reporting”.

Gli approfondimenti

A corredare i dati del rapporto, una serie di approfondimenti in materia di vigilanza su protesi mammarie, apparecchiature sanitarie e relativi componenti e accessori, dispositivi medici del settore cardiocircolatorio, del settore cardiovascolare e del settore ortopedico, dispositivi da somministrazione, prelievo e raccolta. Un approfondimento è dedicato, fra le attività di vigilanza, alla lotta alle falsificazioni.

