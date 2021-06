Accordo europeo sull’Hta, l’industria rimane perplessa

"Ci rammarichiamo che non sia stato possibile concordare un quadro più forte per l'uso delle valutazioni cliniche congiunte. Riteniamo che la forma del compromesso rischi di introdurre un sistema imprevedibile", scrive in una nota la Farmindustria Ue

C’è perplessità dalle parti dell’Efpia, l’associazione che raduna le industrie europee del farmaco. La notizia dell’accordo preliminare in fatto di Hta ha suscitato qualche borbottio in quanto le imprese speravano nella creazione di un network maggiormente robusto.

I dubbi

“Efpia – si legge in una nota – sostiene fortemente un sistema per mettere in comune le risorse e le competenze di alto livello in modo che i farmaci possano essere valutati congiuntamente, tuttavia ci rammarichiamo che non sia stato possibile concordare un quadro più forte per l’uso delle valutazioni cliniche congiunte. Riteniamo che la forma del compromesso rischi di introdurre un sistema imprevedibile in base al quale gli Stati membri decidono caso per caso se e come si impegnano a utilizzare valutazioni cliniche condotte congiuntamente. Ciò creerà inutili barriere amministrative e normative all’accesso dei pazienti ai nuovi farmaci introdotti in Europa”, lamenta Efpia.

Una voce coerente

Efpia teme che il mancato accordo su un sistema “prevedibile, efficiente e non duplicativo” sia un’occasione persa. Servirebbe, stando alla Farmindustria europea una voce maggiormente coerente a livello comunitario. “Da quando il regolamento Hta è stato proposto nel 2018, l’industria – prosegue la nota – ha costantemente sostenuto un sistema che riduca efficacemente la duplicazione delle valutazioni cliniche e garantisca che le valutazioni congiunte siano utilizzate da tutti gli Stati membri dell’Ue nel proprio processo di Hta”.