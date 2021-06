Acquisizioni, Garofalo Healthcare compra il 51,6% di Domus Nova. Operazione da 41,9 milioni

La società romana ha sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di controllo del gruppo ravennate proprietario dell’Ospedale privato polispecialistico Domus Nova e dell’Ospedale privato San Francesco

Garofalo Healthcare acquisisce il 51,6% di Domus Nova all’interno di un’operazione dal valore di circa 41,9 milioni di euro. La società romana attiva nel campo della sanità privata accreditata, ha sottoscritto un contratto vincolante per l’acquisizione di una partecipazione di controllo del gruppo ravennate proprietario dell’Ospedale privato polispecialistico Domus Nova e dell’Ospedale privato San Francesco, entrambe strutture accreditate con il Servizio sanitario nazionale.

Dettagli finanziari dell’operazione

Dal punto di vista finanziario, l’operazione corrisponde a un equity value di 33,7 milioni. L’acquisizione include anche gli asset immobiliari strumentali detenuti da Domus Nova.

Gli ambiti operativi

Con riferimento all’attività ambulatoriale, la Domus Nova eroga prestazioni specialistiche in tutte le branche mediche oltre che prestazioni di diagnostica per immagini ed è dotata di una strumentazione tecnologica di ultima generazione; è inoltre attivo un Centro Dialisi decentrato a assistenza continuativa dotato di 18 posti letto tecnici. Mentre nel settore dell’attività di ricovero, la società eroga prestazioni assistenziali nelle specialità di medicina e lungo degenza oltre che nelle varie branche della chirurgia, principalmente in quella ortopedica, nell’ambito della quale effettua oltre 900 interventi l’anno di chirurgia ortopedica protesica.

Percorso di crescita

Maria Laura Garofalo, amministratore delegato del Gruppo Ghc, ha dichiarato: “L’acquisizione della Domus Nova rappresenta per Garofalo Healthcare una tappa importante del suo percorso di crescita. La struttura ci consente di coprire l’intera dorsale dell’Emilia-Romagna, che si posiziona tra le Regioni più virtuose d’Italia. È nostra intenzione valorizzare la struttura rafforzando ulteriormente il suo posizionamento sul territorio”.

Performance di Domus Nova

Al 31 dicembre 2019 Domus Nova ha registrato ricavi ‘core’ pari a circa 30,9 milioni, di cui 20,6 relativi alle degenze e circa 10,2 milioni relativi a prestazioni ambulatoriali (di cui 4,4 milioni relativi ad attività privata). L’Ebidta normalizzato e pre-sinergie della società è risultato pari a circa 4 milioni di euro, con una marginalità del 13,0%.