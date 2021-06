Animalhealth Europe, Hans-Guenther Dittrich nuovo presidente

A nominarlo è stata l'assemblea generale. Il mandato durerà due anni. Contestualmente alla nomina di Dittrich, Dirk Vuyts di Vetoquinol è stato nominato tesoriere, mentre Dirk Ehle di Elanco e Jean-Louis Hunault dell'Associazione nazionale francese (Simv) sono diventati vice presidenti.

Animalhealth Europe, l’associazione degli industriali europei del benessere animale, ha un nuovo presidente. Hans-Guenther Dittrich di Msd Animal Health subentrerà al posto dell’attuale numero uno Wijnand de Bruijn di Dopharma. A nominarlo è stata l’assemblea generale. Il mandato durerà due anni. Contestualmente alla nomina di Dittrich, Dirk Vuyts di Vetoquinol è stato nominato tesoriere, mentre Dirk Ehle di Elanco e Jean-Louis Hunault dell’Associazione nazionale francese (Simv) sono diventati vice presidenti.

Il profilo

Dittrich ha operato come veterinario di allevamento per le forze armate tedesche e ha lavorato anche nel campo della medicina umana. Ha lavorato per oltre trent’anni per Msd riuscendo a coniugare il benessere umano a quello animale. “Sono onorato del ruolo assegnatomi – ha dichiarato il nuovo presidente – e il prossimo anno il nuovo regolamento sui farmaci veterinari aiuterà grandemente l’innovazione farmaceutica. Viviamo in un mondo in continua evoluzione e la nostra industria è pronta a recepire questi i cambiamenti. Durante il mio mandato – conclude – promuoverò la ricerca scientifica e incoraggerò il focus sullo sviluppo di nuove idee all’interno di un sistema regolatorio adeguato”.