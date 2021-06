Farmaci Hiv, al via una partnership tra ViiV Healthcare e Halozyme

Le due aziende hanno siglato un accordo globale di collaborazione e licenza che dà accesso esclusivo a una tecnologia di somministrazione sviluppata da Halozyme

Una partnership nel segno dell’innovazione contro l’Hiv. ViiV Healthcare – azienda a maggioranza Gsk, partecipata da Pfizer e Shionogi – ha siglato con Halozyme Therapeutics un accordo globale di collaborazione e licenza che dà accesso esclusivo alla tecnologia di somministrazione di farmaci Enhanze di Halozyme, l’enzima ialuronidasi umano ricombinante PH20 (rHuPH20) per target specifici utilizzati nel trattamento e nella prevenzione dell’Hiv.

Subito 40 milioni di dollari

ViiV Healthcare pagherò anticipatamente 40 milioni di dollari a Halozyme per la licenza esclusiva su quattro target di piccole e grandi molecole per Hiv. In futuro, l’azienda si impegna a versare fino a 175 milioni di dollari per tappe di sviluppo e determinati obiettivi commerciali. Halozyme riceverà inoltre royalty sulle vendite dei medicinali commercializzati che utilizzano la tecnologia.

La tecnologia

La tecnologia di Halozyme, spiega ViiV Healthcare in una nota, offre maggiori opportunità per sviluppare farmaci ultra long-acting, con intervalli nella somministrazione di tre mesi o più. “Molte persone che vivono con Hiv e le persone vulnerabili all’Hiv ci dicono che, per una serie di motivi, assumere farmaci ogni giorno è una sfida: noi le abbiamo ascoltate. Riteniamo che i farmaci a lunga durata d’azione siano il futuro delle terapie per l’Hiv e contribuiranno ad affrontare questi bisogni insoddisfatti”, commenta Kimberly Smith, a capo della Ricerca e Sviluppo di ViiV Healthcare. Entro la fine del 2021 dovrebbero partire le prime sperimentazioni per cabotegravir a lunga durata d’azione per la prevenzione dell’Hiv. Attualmente il farmaco viene somministrato ogni due mesi.