Gsk, il Consumer health verso la separazione e quotazione nel 2022

La quotazione alla Borsa di Londra avverrà entro la metà del prossimo anno. La mossa dovrebbe portare guadagni per circa 11 miliardi di euro

Gsk ha chiarito i suoi propositi sul destino della divisione Consumer health. In un incontro con gli azionisti ha reso noto che entro la metà del 2022, il ramo si separerà e sarà quotato in borsa. Una mossa che dovrebbe portare un guadagno di 11 miliardi di dollari.

L’operazione prende piede

Già a dicembre 2018 era arrivata la notizia della separazione, ma mancavano i dettagli sia sul nuovo modello di business che per la pipeline di ricerca. La separazione consentirà al colosso britannico di concentrarsi soprattutto sulla formulazione di farmaci e vaccini, mercato, quest’ultimo, intaccato dal sopravanzare di Pfizer, Moderna e AstraZeneca in occasione della pandemia Covid.

L’aspetto finanziario

Gsk prevede che il business farmaceutico aumenterà le vendite di oltre il 5% all’anno fino al 2026, sostanzialmente in linea con le attuali aspettative degli analisti. L’azienda dovrebbe, inoltre, ricevere un dividendo fino a 8 miliardi di sterline (11 miliardi di dollari appunto) dal consumer health, che avrà una propria quotazione alla Borsa di Londra. Di conseguenza, le attività dei consumatori assumeranno una quota maggiore di debito fino a quattro volte i suoi utili rettificati prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA). Il dividendo combinato 2022 delle due attività sarà ridotto del 31% e, una volta separata, New Gsk distribuirà il 40% -60% degli utili, in calo rispetto a oltre l’80% previsto per il gruppo quest’anno. Gli azionisti di Gsk riceveranno le azioni del nuovo gruppo pari ad almeno l’80% della quota del 68% che Gsk stessa attualmente possiede. Pfizer, proprietario del restante 32%, ha anche detto che cercherà una exit strategy.