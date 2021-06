Olon, 65 milioni per nuove piattaforme tecnologiche nel 2021

L'investimento strategico del 2021 si concentra sul potenziamento delle piattaforme tecnologiche più avanzate e sull’espansione della capacità produttiva.

Annunciati da Olon i nuovi risultati del gruppo attivo nella produzione di Apo, con la chiusura del bilancio 2020: l’azienda conferma l’andamento di crescita organica, il successo del processo di integrazione delle attività industriali e di R&D dei numerosi siti acquisiti negli ultimi anni, riportando il suo record storico assoluto in termini di ricavi, investimenti tecnici e in attività di ricerca e sviluppo. Olon ha chiuso l’attività con numeri che rispecchiano una crescita graduale e costante nell’arco degli ultimi cinque anni: 65 milioni sono stati investiti strategicamente nel 2021 per concentrarsi sul potenziamento delle piattaforme tecnologiche più avanzate e sull’espansione della capacità produttiva.

Il sito di Rodano

Nell’ambito del progetto di crescita internazionale, il sito di Rodano (MI) è stato oggetto di importanti investimenti che hanno consentito allo stabilimento di aumentare sensibilmente la propria capacità produttiva. L’impianto ha una vasta esperienza e capacità nello sviluppo e produzione di Api highly potent, dalla scala clinica a quella commerciale. Solo nel 2021 il sito di Rodano ha ricevuto investimenti per 13 milioni.

Nuova linea di produzione

La società, tra l’altro, ha annunciato il completamento di una nuova linea di produzione su larga scala di Api highly potent, già disponibile per i clienti. Il sito di Rodano ha innalzato il livello di contenimento fino agli standard attuali e su larga scala, mettendo in atto una serie di contenimenti primari e secondari progettati per evitare la dispersione delle sostanze attive nell’ambiente di lavoro. Questa nuova linea potenzia notevolmente le fasi di sintesi, finissaggio ed essiccazione, per gestire le reazioni a base acida.