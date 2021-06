Oltre la medicina estetica: gli innovativi utilizzi dell’acido ialuronico

Grazie al suo know-how scientifico BMG Pharma si propone sul mercato B2B con prodotti a base di acido ialuronico che portano vantaggi non solo nell’ambito della dermoestetica, ma anche a pazienti con problematiche degenerative alle articolazioni, del cavo orale o di tipo oftalmologico. *IN COLLABORAZIONE CON BMG PHARMA

di HPS-AboutPharma

L’acido ialuronico (o sodio ialuronato, SH) è un elemento naturale del corpo umano che si rivela fondamentale nell’equilibrio dei componenti della matrice extra cellulare, nell’omeostasi cutanea ed è coinvolto in molti processi biologici quali la produzione di collagene, l’idratazione e la rigenerazione cellulare della pelle. Quando si parla di acido ialuronico il rimando immediato va al mondo della medicina estetica, grazie alle sue proprietà idratanti, ma può trovare applicazione anche in altre aree terapeutiche, tra cui la cura del cavo orale, l’oftalmologia e l’osteoartrite.

Ingegnerizzare il sodio ialuronato

La difficoltà nel reperire la molecola di sodio ialuronato, tuttavia, limita gli sviluppi che le aziende farmaceutiche possono applicare a questa sostanza. Attraverso Hyaluromimethic, l’innovativa tecnologia brevettata dedicata proprio alle società del settore, BMG Pharma è l’unica azienda che riesce a intervenire sulla molecola di SH per creare dei biopolimeri totalmente biocompatibili consentendo il mantenimento del naturale acido ialuronico presente nell’organismo e ne riduce il deterioramento.

Le applicazioni della tecnologia

Grazie al suo know-how scientifico e tecnologico BMG Pharma, azienda biofarmaceutica B2B con sede in Italia a Milano, uno stabilimento a Torviscosa (UD) e operante in più di 80 paesi nel mondo, sviluppa prodotti a base dell’innovativo acido ialuronico che portano vantaggi non solo nell’ambito della dermoestetica, ma anche a pazienti con problematiche degenerative alle articolazioni, del cavo orale o di tipo oftalmologico. È oggi l’unica azienda a lavorare direttamente sulla struttura molecolare idrossilica dell’acido ialuronico, ossia sulla materia prima, invece che concentrarsi sulla formulazione topica o iniettabile del prodotto finito. I trattamenti bioattivi che sviluppa BMG Pharma sono meno invasivi dei filler classici con iniezione e possiedono un’efficacia sia a lunga durata che bio-rigenerativa, quindi qualitativamente superiori ai prodotti utilizzati in mesoterapia, filler iniettivi e dermocosmetica quali creme e prodotti a uso topico. I prodotti a base di acido ialuronico modificato sviluppati grazie alla Hyaluromimethic Technology sono in grado di stimolare non soltanto la produzione di collagene, ma anche quella dell’elastina e la rigenerazione cellulare nella pelle irritata, nelle gengive o nelle articolazioni infiammate.

