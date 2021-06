Assistenza e inclusione digitale: partnership tra Dedalus e Senior Italia Federanziani

L’azienda specializzata in software per la sanità e la federazione avvieranno progetti per facilitare l’accesso ai servizi sanitari, migliorare la presa in carico dei pazienti e la gestione delle terapie

Migliorare l’assistenza sanitaria per gli anziani grazie all’inclusione digitale. È l’obiettivo di una partnership siglata tra il gruppo Dedalus, specializzato in software per la sanità, e Senior Italia Federanziani, l’organizzazione attiva nella promozione dei diritti degli anziani. L’intesa prevede l’avvio di progetti specifici nell’ambito della salute digitale.

Gli strumenti

Dedalus metterà a disposizione di un target selezionato da Senior Italia la piattaforma di interoperabilità DC4H e l’ecosistema delle app A4P di Dedalus, per realizzare programmi di supporto al paziente (Pps) e progetti di inclusione digitale. Fra gli obiettivi, facilitare l’accesso ai servizi sanitari, migliorare la presa in carico e supportare i pazienti nella corretta esecuzione delle terapie prescritte sia dai medici di famiglia che dalle strutture ospedaliere.

La sfida dell’aderenza alle terapie

Per il presidente del gruppo Dedalus, Giorgio Moretti, una delle sfide principali è quella di migliorare l’aderenza terapeutica. “Il tema dell’aderenza alla terapia di persone con patologie croniche o che sono in terapia post dimissione ospedaliera e specialistica – commenta Moretti – è un tema centrale sull’efficacia della terapia stessa. Occorre disporre di strumenti sempre più completi e semplici per consentire un monitoraggio a distanza ed uno scambio bidirezionale tra medico e paziente in un nuovo paradigma di reale continuità delle cure, in particolare per anziani e fragili. Dedalus fornirà a Senior Italia la piattaforma abilitante di questo cambio di prospettiva che vede il medico sempre più vicino al paziente grazie alla tecnologia”.

Semplificare e “prendersi cura”

Un cambio di prospettiva caro a Senior Italia: “Le difficoltà dei pazienti cronici – commenta il presidente della federazione, Roberto Messina – oggi sono collegate in gran parte alla difficile organizzazione delle terapie, per via della distanza dai centri specializzati o dal medico di famiglia, per le criticità che si incontrano nell’accesso agli esami, e per la difficoltà che tanti anziani soli incontrano nel seguire correttamente le cure assegnate dal medico. Occorre implementare un nuovo modello di presa in carico e monitoraggio dei pazienti cronici, in particolare anziani e fragili, adoperando le nuove tecnologie per passare dal concetto di ‘cura’ a quello di ‘prendersi cura’. Attraverso i Psp è possibile migliorare la qualità di vita dei pazienti, farli sentire più sicuri e tranquilli, ridurre gli accessi ospedalieri e gli spostamenti, rendere le terapie più efficaci. Siamo certi che Dedalus – conclude Messina – sia il miglior partner possibile con cui promuovere un cambiamento di approccio verso il paziente cronico”.