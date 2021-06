Farmaci a base di cannabidiolo, Aifa autorizza la rimborsabilità

Il medicinale sarà una terapia aggiuntiva per le crisi associate alle sindromi di Lennox Gastaut o Dravet, in combinazione con clobazam, per pazienti di età pari o superiore a due anni.

GW Pharmaceuticals annuncia che l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha autorizzato l’utilizzo e la rimborsabilità del suo farmaco a base di cannabidiolo come terapia aggiuntiva per le crisi associate alle sindromi di Lennox Gastaut o Dravet, in combinazione con clobazam, per pazienti di età pari o superiore a due anni. “Accogliamo con favore l’approvazione dell’Aifa poiché fornisce ai pazienti in Italia un ulteriore trattamento per gravi e farmacoresistenti sindromi epilettiche a insorgenza infantile”, ha affermato Chris Tovey, Vicepresidente esecutivo, direttore operativo e Managing director, Europe & International di Jazz Pharmaceuticals (gruppo di cui fa parte Gw): “Questa è la prova che i farmaci a base di cannabis possono essere sottoposti con successo ad ampie sperimentazioni cliniche e superare un rigoroso processo di valutazione al fine di raggiungere i pazienti che ne hanno bisogno. Sono particolarmente orgoglioso che questo farmaco abbia ottenuto il rimborso in Italia”.

Le approvazioni

Il cannabidiolo è il primo farmaco prescrivibile a base di cannabis di origine vegetale a ricevere l’approvazione dell’Agenzia europea per i medicinali (Ema) per l’uso in Europa, è una soluzione orale che contiene cannabidiolo (Cbd) altamente purificato e che ha ricevuto l’autorizzazione alla commercializzazione in Europa nel settembre 2019. Come previsto dall’autorizzazione Aifa, il farmaco sarà soggetto a prescrizione non ripetibile e potrà essere prescritto solo da medici appartenenti a centri ospedalieri e specialisti quali neurologi, neuropsichiatri infantili e pediatri. L’azienda tiene a precisare in una nota che in assenza di un profilo di sicurezza, qualità ed efficacia, pazienti e medici sono esposti a rischi sconosciuti poiché devono basarsi quasi interamente su evidenze aneddotiche limitate e non hanno garanzie sufficienti in merito alla qualità di prodotti a base di cannabis non regolamentati.