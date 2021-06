Vaccino Janssen, ok dall’Ema al sito produttivo di Anagni

Lo stabilimento può entrare subito in attività in quanto non è necessaria l'autorizzazione della Commissione europea.

Arriva il parere positivo dell’Ema all’utilizzo da parte di Janssen del sito produttivo di Anagni di Catalent. Lo dichiara l’agenzia sul suo sito.

Sito produttivo

Dopo gli ok di Pfizer da parte dell’ente regolatorio di Amsterdam, arriva l’ok anche a J&J (e quindi a Janssen) per produrre il suo vaccino anche in Italia. Ciò dovrebbe aumentare la capacità produttiva e in un certo qual modo la distribuzione del vaccino monodose. Lo stabilimento entrerà a regime subito in quanto non è necessaria l’autorizzazione della Commissione europea. Di recente la società ha dovuto affrontare diversi problemi con le sue dosi a causa dei difetti produttivi dello stabilimento di Baltimora (Usa) che ha costretto l’azienda a buttare milioni di dosi ormai inutilizzabili.