Animal health, sale all’80% la partecipazione di Petinvest nel Gruppo Demas (distribuzione prodotti veterinari)

Petinvest, holding finanziaria controllata da Gioconda (fondo d’investimento italiano gestito da Lbo France Gestion), ha incrementato la propria partecipazione fino a circa l’80% del capitale del Gruppo Demas, realtà specializzata nella distribuzione di prodotti veterinari per animali da compagnia, dopo la prima operazione realizzata nel maggio 2020.

L’operazione in dettaglio

Nello specifico Petinvest, in cui hanno coinvestito anche il Gruppo Banca Ifis e il Gruppo Giovanni Ambrosetti, ha acquistato un’ulteriore quota dalla Famiglia Foglietti che rimane all’interno della compagine sociale come socio di minoranza. Banca Finint ha assistito Petinvest nell’operazione e, insieme a Finint Sgr, Iccrea Banca e Tenax Capital, ha finanziato l’operazione attraverso l’emissione di un prestito obbligazionario di circa 20milioni di euro. Banca Finint, inoltre, ha ricoperto i ruoli di Paying Agent e Issuing Agent. Lo studio legale Orrick ha agito in qualità di advisor legale degli obbligazionisti con un team guidato dalla partner Marina Balzano e composto dal senior associate Giulio Asquini. L’emittente è stata invece assistita da Nctm Studio Legale ed in particolare dal partner Giovanni de’ Capitani con Alice Bucolo e Bianca Macrina.

Demas, cosa fa

Fondata nel 1968 da Remo Foglietti, Demas è attiva nel mercato italiano di vendita all’ingrosso e al dettaglio di prodotti farmaceutici veterinari per animali domestici. L’azienda opera attraverso tre business unit: Demas, focalizzata nella distribuzione all’ingrosso di prodotti farmaceutici veterinari per animali domestici; Foschi, che opera come one-stop-shop per cliniche veterinarie e Giulius, catena retail che conta oggi otto negozi a Roma.

Primo round

Lo scorso maggio 2020 Lbo France, attraverso il fondo Gioconda, ha portato a termine il primo round dell’acquisizione di Demas rilevando la maggioranza dell’azienda che è oggi guidata da Fabrizio Foglietti in qualità di presidente e amministratore delegato. La società ha chiuso l’esercizio 2020 con ricavi in crescita a 147 milioni di euro (+17% rispetto al 2019).