Il nome dei farmaci: aspetti legali, regolatori e di marketing

Virtual Training, 25 novembre 2021, 9.30 – 17.00

Introduzione

La scelta del nome per un nuovo medicinale, il cosiddetto brand naming, è frutto di un processo molto articolato nell’industria farmaceutica che deve tener conto della complessa normativa applicabile e che al tempo stesso, specialmente quando si tratta di OTC, può influenzare il successo commerciale di un prodotto.

Il corso ha l’obiettivo di esplorare l’iter di denominazione di un prodotto medicinale guardando al quadro normativo e regolatorio e ai modelli di marketing e di psicologia dei consumi che vengono considerati in azienda.

A chi è rivolto

Il corso di rivolge ai manager delle funzioni Legale, Regolatorio, Marketing, Comunicazione, Medica delle imprese farmaceutiche e alle società e agenzie di comunicazione.

Requisiti d’accesso

Corso base

Il corso è consigliato a tutti i manager interessati ad approfondire le logiche che determinano il processo di naming di un farmaco, indipendentemente dalla pregressa esperienza in questo specifico ambito.

Che cosa imparerai

Partecipando al corso, attraverso l’analisi di esempi concreti e case study, avrai l’opportunità di approfondire:

La normativa che regola il brand naming di un farmaco sotto il profilo della proprietà intellettuale e degli aspetti regolatori

di un farmaco sotto il profilo della proprietà intellettuale e degli aspetti regolatori I criteri e i processi di valutazione da parte degli uffici preposti in EMA e Aifa

da parte degli uffici preposti in EMA e Aifa Gli aspetti psicologici che sono alla base dell’affezione di un paziente/consumatore verso un determinato brand

verso un determinato brand Il processo seguito dalle imprese farmaceutiche per la scelta del nome del brand

Programma

Ore 09.30 Introduzione al processo di denominazione di un farmaco: attori coinvolti, valore e determinanti del successo di un brand, le diverse prospettive di analisi

Ore 10.00 Il quadro normativo e regolatorio di riferimento

Il codice DCI – Denominazione Comune Internazionale dell’OMS per i principi attivi

Aspetti di proprietà intellettuale

Il codice del farmaco e gli aspetti regolatori connessi al brand naming

Gli organi preposti alla revisione dei nomi e dei marchi farmaceutici in EMA e AIFA: Name Review Group (EMA) e Gruppo Denominazioni (AIFA) e la relativa procedura

Ore 11.00 Q&A

Ore 11.15 Break

Ore 11.30 Case study sugli aspetti legali e regolatori

Ore 12.00 Marchi forti e deboli: aspetti psicologici che impattano sull’attitudine dei consumatori verso il brand dei farmaci

Similitudini e differenze tra OTC e farmaci soggetti a prescrizione tra farmaci branded vs. generici

La psicologia dei consumatori

Ore 13.00 Q&A

Ore 13.15 Break

Ore 14.30 Il processo di determinazione del nome di un farmaco in azienda

Risorse coinvolte interne ed esterne (agenzia)

Aspetti chiave del processo e regole da seguire

Ore 15.30 Posizionamento, comunicazione e marketing: analisi di case study

Ore 16.15 Q&A

Ore 16.30 Chiusura dei lavori

Docenti

Caterina Bosio, Project Manager, EngageMinds HUB – Consumer & Health Research Center, Dipartimento di Psicologia, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Fin dall’inizio del suo percorso professionale si è occupata di salute, prima nell’ambito delle ricerche di mercato e poi della comunicazione sia verso il medico che verso il paziente.

È laureata in Psicologia Clinica e della Salute e ha conseguito un master di II Livello in management della sanità (MIHMEP – Master in International Health Care Management, Economics and Policy) presso la SDA Bocconi.

Marco Giorgetti, Managing Director, ValueRelations

Laureato in Giurisprudenza e Filosofia, giornalista professionista, è Amministratore Delegato di Value Relations, società di consulenza strategica specializzata nell’Healthcare. Da oltre 10 anni supporta i player del settore in attività di public and government affairs, market access, comunicazione, crisis management e patient advocacy.

Martina Maffei, Senior Associate, Herbert Smith Freehills

Avvocato specializzato nel settore Life Sciences, unisce all’esperienza nel campo della consulenza in materia di diritto industriale e di contenzioso brevettuale, una specifica competenza regolatoria in ambito Pharma, Biotech & Healthcare.

Assiste le multinazionali del settore prestando consulenza su delicati profili regolatori, quali le procedure di approvazione di nuovi prodotti medicinali, integratori alimentari e/o nutraceutici, le interazioni tra le aziende farmaceutiche e gli operatori sanitari e le associazioni di pazienti, la qualificazione di prodotti borderline, la promozione e comunicazione di prodotti medicinali e dispositivi medici.

Laura Orlando, Founding & Managing partner, Herbert Smith Freehills.

Avvocato ammesso al patrocinio in Cassazione e dottore di ricerca in diritto processuale civile, da 20 anni si occupa di consulenza strategica e contenzioso multi-giurisdizionale in materia di brevetti, in particolare nel settore chimico-farmaceutico e biotecnologico.

È founding partner e managing partner in Italia dello studio legale internazionale Herbert Smith Freehills, del quale è anche responsabile del team Life Sciences a livello europeo. È Segretario Esecutivo in Italia del comitato Life Sciences dell’American Chamber of Commerce.

