Gare per l’acquisizione di farmaci biologici

Come orientarsi con il sistema dinamico di acquisto e con l’accordo quadro

Webinar, 30 novembre 2021, 10.00 – 12.00

Introduzione

L’introduzione dell’accordo quadro e del sistema dinamico di acquisizione, in un contesto farmaceutico sanitario caratterizzato dalla razionalizzazione della spesa e dalla centralizzazione degli acquisti, ha consentito di mettere a disposizione dei clinici e dei pazienti un numero maggiore di opzioni terapeutiche. Vi è stata però una diversa applicazione di questi strumenti sul territorio nazionale da parte delle centrali di committenza dovuta al numero di biosimilari disponibili (accordo quadro multi fornitore o aggiudicazione con un solo affidatario) e al sistema degli affidamenti adottato (con o senza quote, con o senza motivazione). Questa difformità può essere causa di disparità di trattamento dei pazienti nell’accesso ai farmaci biologici nelle diverse Regioni italiane. Il corso approfondirà il quadro normativo e regolatorio in vigore e le procedure di acquisto dei farmaci biologici con l’obiettivo di trasferire ai partecipanti informazioni utili per partecipare in modo consapevole e appropriato ad una gara nell’ambito di queste fattispecie.

A chi è rivolto

Il webinar si rivolge a:

Imprese farmaceutiche produttrici di farmaci biologici e biosimilari con particolare riferimento alle seguenti funzioni: legale, regolatorio, Market Access, uffici gare, commerciale

con particolare riferimento alle seguenti funzioni: legale, regolatorio, Market Access, uffici gare, commerciale Aziende sanitarie e ospedaliere : economi, provveditori, farmacisti ospedalieri

: economi, provveditori, farmacisti ospedalieri Studi legali e società di consulenza in ambito regolatorio

Requisiti d’accesso

Corso intermedio

La partecipazione è consigliata a manager che abbiano conoscenze base sui processi di acquisto e di funzionamento di una gara di appalto

Che cosa imparerai

Partecipando al corso:

Acquisirai una approfondita conoscenza dei principi e delle normative che regolano il sistema dinamico di acquisto e l’accordo quadro, che sarà arricchita dall’esame delle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalle sentenze giudiziali riferite ai farmaci biologici

e l’accordo quadro, che sarà arricchita dall’esame delle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dalle sentenze giudiziali riferite ai farmaci biologici Avrai l’opportunità di capire le logiche che sono alla base dei capitolati e dei processi decisionali delle stazioni appaltanti per l’acquisto di farmaci biologici e biosimilari

delle stazioni appaltanti per l’acquisto di farmaci biologici e biosimilari Potrai seguire in modo più consapevole l’iter procedurale della fornitura dei farmaci nella fase esecutiva del contratto e sarai in grado di relazionarti in modo più efficace con i payer delle stazioni appaltanti

Programma

Il sistema dinamico d’acquisto : aspetti di flessibilità nelle procedure di gara

: aspetti di flessibilità nelle procedure di gara L’ accordo quadro : la mediazione nelle procedure di gara

: la mediazione nelle procedure di gara I farmaci biologici: aspetti regolatori ed applicativi nella costituzione dei lotti di gara

nella costituzione dei lotti di gara L’ intercambiabilità dei farmaci biologici e la scelta prescrittiva

e la scelta prescrittiva La continuità terapeutica

Le criticità riscontrate nelle forme di affidamento degli appalti specifici

nelle forme di affidamento degli appalti specifici Analisi dell’incidenza dell’attività regolatoria e dei fattori che impattano sull’accesso del farmaco

L’ esecuzione del contratto : monitoraggio negli affidamenti, accesso agli atti

: monitoraggio negli affidamenti, accesso agli atti Il contenzioso e la giurisprudenza

Docente

Claudio Amoroso, Componente del Direttivo di Fare – Federazione delle Associazioni Nazionali degli Economi e dei Provveditori e Presidente dell’Associazione Regionale Economi Abruzzo e Molise.

Dopo una lunga carriera in qualità di direttore del provveditorato dell’ASL Lanciano, Vasto e Chieti, Claudio lavora ora come consulente per enti pubblici e aziende private. Ha maturato una lunga esperienza come docente su temi di management sanitario, gare ospedaliere e acquisti sanitari presso diversi corsi di laurea, master e corsi di specializzazione post universitari.

È Professore a contratto di Management Sanitario presso l’Università di Chieti – Pescara e Consulente amministrativo dell’Agenzia Sanitaria Regionale dell’Abruzzo.



