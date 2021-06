Ge Healthcare global, Peter Arduini nuovo Ceo e presidente

Arduini arriva da Integra Lifesciences ma aveva già avuto una lunga esperienza in Ge Healthcare, azienda nella quale torna da numero uno

Ge Healthcare ha un nuovo Ceo e presidente. Si tratta di Peter Arduini che prenderà il posto di Kieran Murphy. Arduini entrerà in carica il 3 gennaio 2022. Per quanto riguarda Murphy, è stato ai vertici della società dal 2017 a oggi, ma prima di ciò è stato per sei anni presidente e amministratore delegato di Ge Life Sciences. Murphy rimarrà nell’orbita dell’azienda ancora per un po’ come strategic advisor prima di abbandonare definitivamente la compagnia.

Il profilo

Arduini è una vecchia conoscenza di Ge Healthcare e per certi versi questa nomina è un ritorno di fiamma. Ma il raggiugimento della poltrona di Ceo e presidente arriva dopo lunghi giri. La sua ultima azienda in ordine di tempo è stata Integra Lifesciences dove occupava le stesse cariche di Ge Healthcare dal 2012. Orfana di Arduini, Integra non ha ancora trovato un rimpiazzo. Ci sarà tempo; il mandato scade il 31 dicembre 2021. Altra azienda di peso per cui ha lavorato Arduini è stata Baxter.