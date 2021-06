di Redazione online

La trasformazione di un’impresa healthcare in società di benefit: aspetti legali, organizzativi e di comunicazione

Virtual Training, 12 e 22 ottobre 2021, 9.30 – 12.30

Introduzione

La società benefit, che oltre al profitto persegue finalità di beneficio comune in modo responsabile, sostenibile e trasparente, si sta rapidamente diffondendo in Italia dall’introduzione di questa forma giuridica di impresa nel 2016. Quali sono i vantaggi per un’azienda che decide di intraprendere questo percorso? Che cosa prevede la normativa e qual è l’iter regolatorio che bisogna seguire? Quali responsabilità specifiche sono previste per i manager?

Il corso ha l’obiettivo di approfondire questi aspetti con un focus specifico per le il settore Health & Life Science e di fornire alle aziende interessate informazioni utili per poter avviare questa trasformazione.

A chi è rivolto

Il corso di rivolge a:

Imprese biofarmaceutiche, nutraceutiche e med-tech (Affari legali e regolatori, Public Affairs, top management, comunicazione, finance)

(Affari legali e regolatori, Public Affairs, top management, comunicazione, finance) Società di servizi che operano nel settore Health & Life Science (società di consulenza, agenzie di comunicazione, società che gestiscono Patient Support Programs e altri servizi ai pazienti ecc.)

che operano nel (società di consulenza, agenzie di comunicazione, società che gestiscono Patient Support Programs e altri servizi ai pazienti ecc.) Farmacie territoriali e catene di farmacie

Requisiti d’accesso

Corso base

Il corso è consigliato a tutti i manager interessati ad acquisire informazioni sulle società benefit. Non sono richieste conoscenze pregresse sull’argomento.

Che cosa imparerai

Partecipando al corso avrai l’opportunità di:

Comprendere gli elementi distintivi e caratteristici di una società benefit

e caratteristici di una società benefit Acquisire le informazioni di base per intraprendere consapevolmente l’iter di trasformazione della forma societaria

Ricevere degli spunti per la valorizzazione dell’azienda divenuta società benefit con adeguate azioni di comunicazione

Programma

Caratteristiche e requisiti di una società benefit

Forme societarie

Le società benefit

Certificazioni in ambito di sostenibilità

Responsabilità specifiche e obblighi di governance per le società benefit

Come diventare società benefit: l’iter normativo

Vantaggi per le società benefit

Impatti sull’immagine e sul brand dell’azienda

Strategie di comunicazione per valorizzare la nuova forma giuridica

Docenti

Avv. Silvia Batello, Associate, Rödl & Partner

Ha maturato una consolidata esperienza nell’assistenza a società nell’ambito di operazioni di acquisizione nel settore dell’energia.

Si occupa della redazione di modelli di compliance in conformità con il D.Lgs.n.231/2001. Presta assistenza e supporto a società italiane ed internazionale in ambito sostenibilità e di responsabilità sociale delle imprese.

Marco Giorgetti, Managing Director, ValueRelations

Laureato in Giurisprudenza e Filosofia, giornalista professionista, è Amministratore Delegato di Value Relations, società di consulenza strategica specializzata nell’Healthcare.

Da oltre 10 anni supporta i player del settore in attività di public and government affairs, market access, comunicazione, crisis management e patient advocacy.

Avv. Paolo Peroni, Partner, Rödl & Partner

Ha una significativa esperienza nell’ambito di transazioni complesse, ha affiancato una pluralità di clienti in progetti internazionali.

La sua attività si focalizza su green economy, innovazione e digitale, assistendo aziende operanti nei settori healthcare, fashion, automotive ed energy. Completa la sua formazione l’esperienza nel campo della compliance 231 e della responsabilità sociale d’impresa.

