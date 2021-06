Linfoma diffuso a grandi cellule B: via libera del Chmp a tafasitamab con lenalidomide

Parere positivo per il trattamento di adulti affetti da Dlbcl recidivato o refrattario non idonei al trapianto autologo di cellule staminali

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) raccomanda l’autorizzazione in commercio condizionale per tafasitamab in combinazione con lenalidomide, seguito da tafasitamab in monoterapia, per il trattamento di pazienti adulti con linfoma diffuso a grandi cellule B (DLBCL) recidivato o refrattario non idonei al trapianto autologo di cellule staminali. Lo annunciano in una nota Incyte e MorphoSys.

L’urgenza di nuove risposte

Il DLBCL è il tipo più comune di linfoma non Hodgkin negli adulti in tutto il mondo, comprende il 40% di tutti i casi ed è caratterizzato da masse in rapida crescita di cellule B maligne nei linfonodi, nella milza, nel fegato, nel midollo osseo o in altri organi. “L’opinione positiva del Chmp su tafasitamab – commenta Steven Stein, MD, Chief Medical Officer di Incyte – è un passo fondamentale verso la risposta ad un bisogno medico urgente non soddisfatto per il 30-40% dei pazienti con DLBCL recidivato o refrattario che non rispondono alla terapia iniziale o che sviluppano successivamente recidive. A seguito dell’approvazione di tafasitamab da parte della Fda statunitense nel luglio 2020, attendiamo con impazienza la decisione del Comitato europeo poiché confidiamo di offrire il prima possibile questa nuova terapia ai pazienti eleggibili in Europa”.

Un’urgenza sottolineata anche da Malte Peters, Chief Research & Development Officer di MorphoSys: “I pazienti con DLBCL recidivato o refrattario hanno opzioni di trattamento limitate e spesso devono affrontare una prognosi sfavorevole. C’è un urgente bisogno di terapie efficaci e, se approvata, questa combinazione potrebbe fornire ai pazienti in Europa un’importante nuova opzione terapeutica”. Ora manca il via libera definitivo della Commissione Ue.

L’accordo tra Incyte e MorphoSys

Incyte e MorphoSys condividono i diritti di sviluppo globale di tafasitamab e Incyte ha i diritti esclusivi di commercializzazione di tafasitamab al di fuori degli Stati Uniti. Incyte e MorphoSys co-commercializzano tafasitamab con il marchio Monjuvi negli Stati Uniti.