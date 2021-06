Omeopatia, quale contributo può dare al futuro della medicina

Hélène Renoux, medico generico, omeopata, presidente del Comitato europeo per l'omeopatia (Ech) e della Société savante d'homéopathie (Ssh), rivendica l'importanza che l'omeopatia riveste nei nostri sistemi sanitari, sottolineandone l’utilità nel preservare l'ambiente. *IN COLLABORAZIONE CON BOIRON ITALIA

di Hps-AboutPharma

L’omeopatia può rappresentare un’opportunità per il futuro della medicina. La scienza si trova ad affrontare sfide senza precedenti: resistenza agli antibiotici, malattie non trasmissibili, cambiamenti climatici e problemi ambientali. A tutto ciò si aggiunge la crisi di Covid-19, con le conseguenze economiche che ne deriveranno. Per questi motivi, è lecito interrogarsi sul futuro della salute e sull’impatto che essa può esercitare sul nostro Servizio sanitario nazionale. Affronta questo tema Hélène Renoux, medico generico, omeopata, presidente del Comitato europeo per l’omeopatia (Ech) e della Société savante d’homéopathie (Ssh), in un suo articolo pubblicato sulla rivista francese dedicata all’omeopatia La Revue d’Homéopathie. Eccone un estratto.

La scelta dell’omeopatia

In quanto professionista della salute, la dottoressa Renoux richiama l’attenzione sulle opzioni che abbiamo a portata di mano in ambito salute. Tra queste soluzioni, il medico sottolinea i benefici della medicina complementare, e più in particolare dell’omeopatia: “L’omeopatia è a un punto di svolta nella sua storia. In questa fase storica, ritengo rappresenti un’opportunità per il futuro sanitario del mondo”.

La resistenza agli antibiotici

Uno dei più importanti problemi di salute pubblica, oggi, è la resistenza agli antibiotici. Su scala globale, infatti, le resistenze microbiche sarebbero responsabili di 700mila decessi l’anno. Ma i danni causati dall’uso eccessivo di antibiotici non riguardano solo gli esseri umani. Il loro consumo ha anche un effetto sugli animali, che rischiano di trasmettere le loro malattie all’uomo se diventano resistenti agli antibiotici, e sull’ambiente a causa dei residui farmacologici che vi vengono introdotti.

In questo contesto, l’omeopatia rappresenta una soluzione complementare per mitigare, o addirittura ridurre, gli effetti indesiderati dell’uso eccessivo di antibiotici: gli operatori sanitari che prescrivono medicinali omeopatici ne hanno notato l’efficacia contro alcune infezioni (come l’otite media acuta e la diarrea nei bambini), consentendo di limitare l’uso di antibiotici e ridurre i tempi di guarigione.

Leggi l’articolo completo su Unasalute.it

Home page rubrica: Una salute, una medicina. Notizie opinioni e dati sull’omeopatia

In collaborazione con Boiron Italia