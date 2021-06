Riparte Make to Care, aperto il bando della sesta edizione

Ultima data disponibile per le candidature è il 15 luglio. Il 27 ottobre, invece, la data di premiazione

Giunto alla sua sesta edizione, riparte il bando “Make to Care” di Sanofi per promuovere idee funzionali che sappiano rispondere alle esigenze quotidiane di chi vive con disabilità.

La selezione dei progetti

Le candidature aperte fino al 15 luglio porteranno a una prima rosa di progetti che verrà ulteriormente scremata dagli esperti di Maker Faire Rome – The european edition tra tutte le proposte candidate alla sezione “Salute e qualità della vita” della Call for makers. Ma sarà dall’8 al 10 ottobre che i progetti avranno tutta la visibilità che meritano grazie alle attività social promosse nei giorni della Fiera dall’organizzazione stessa. Attraverso un voto online il pubblico della Fiera – makers, innovatori e appassionati di innovazione, pazienti, caregiver e professionisti del mondo della salute, studenti delle scuole – potrà designare la short list dei finalisti. Sarà poi il Comitato di valutazione a scegliere i due progetti vincitori 2021 e ad annunciarli in diretta streaming in occasione della cerimonia ufficiale di premiazione, già a calendario per il 27 ottobre 2021 e in modalità sia digitale che fisica.