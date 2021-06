Sanofi investe 400 milioni per il lancio di un centro dedicato alla produzione di vaccini a mRna

Il Centro lavorerà per accelerare lo sviluppo e la consegna di vaccini di nuova generazione, riunendo circa 400 dipendenti che integrano capacità di vaccini mRNA end-to-end con team dedicati di ricerca e sviluppo, digitale e chimica, produzione e controllo nei siti di Cambridge e Marcy l'Etoile

Sanofi investirà circa 400 milioni di euro all’anno in un centro di eccellenza per i vaccini mRNA, il primo nel suo genere. Il Centro, si legge in una nota diffusa dal gruppo farmaceutico francese, lavorerà per accelerare lo sviluppo e la consegna di vaccini di nuova generazione riunendo circa 400 dipendenti dedicati che integrano capacità di vaccini mRNA end-to-end con team dedicati di ricerca e sviluppo, digitale e chimica, produzione e controllo (Cmc) nei siti di Cambridge (Massachussets) e Marcy l’Etoile (Lione).

Puntare sulla tecnologia mRna

Secondo Jean-Francois Toussaint, Global head of research and development di Sanofi Pasteur, “Durante la pandemia di Covid-19, le tecnologie dell’mRNA hanno dimostrato il potenziale per fornire nuovi vaccini più velocemente che mai. Tuttavia, le aree chiave dell’innovazione come i miglioramenti della termostabilità e della tollerabilità saranno fondamentali per sbloccare le applicazioni dell’mRNA nella vaccinazione di routine contro una serie più ampia di malattie infettive e in tutte le età. Il Centro per i vaccini mRNA di Sanofi mira a guidare il settore in questo prossimo capitolo dell’innovazione dei vaccini” .

La collaborazione

In concreto, Il centro consentirà l’accelerazione del portafoglio di vaccini mRNA sviluppato attraverso la collaborazione con Translate Bio stabilita nel 2018 e ampliata nel 2020. “Questo nuovo investimento ci mette chiaramente nella corsa per sviluppare vaccini di prossima generazione in cui le tecnologie mRNA possono avere il maggiore impatto”. ha affermato Thomas Triomphe, Executive vice president, Global head di Sanofi Pasteur. “Anche se l’mRNA non sarà la soluzione per ogni malattia infettiva, la sua traduzione in prevenzione di routine potrebbe avere un impatto immenso per molte esigenze di salute pubblica non soddisfatte. Ora diventa una nuova tecnologia fondamentale nella nostra cassetta degli attrezzi completa per i vaccini, che potrebbe aiutare a reinventare la protezione della salute in futuro».