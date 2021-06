Efsa-Ecdc-Ema, calato l’uso degli antibiotici in Europa tra il 2016 e i 2018 negli allevamenti

Secondo il rapporto dei tre enti indica, per esempio, che l'utilizzo di polimixine, che include la colistina, è quasi dimezzato tra il 2016 e il 2018 negli animali da produzione alimentare. Significa che a livello nazionale le misure di contrasto funzionano

L’uso di antibiotici, tra il 2016 e il 2018, è diminuito ed è ora inferiore negli animali da produzione alimentare rispetto all’uomo, afferma l’ultimo rapporto pubblicato dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare (Efsa), dall’Agenzia europea per i medicinali (Ema) e dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc).

Le misure di contrasto stanno funzionando

Il calo significativo dell’uso di antibiotici negli animali destinati alla produzione alimentare suggerisce che le misure adottate a livello nazionale per ridurne l’uso si stanno dimostrando efficaci. L’uso di una classe di antibiotici chiamati polimixine, che include la colistina, è quasi dimezzato tra il 2016 e il 2018 negli animali da produzione alimentare. Si tratta di uno sviluppo positivo, poiché le polimixine vengono utilizzate anche negli ospedali per curare i pazienti infettati da batteri multiresistenti.

Il quadro nell’Ue è vario: la situazione varia notevolmente in base al Paese e alla classe di antibiotici. Ad esempio, le aminopenicilline, le cefalosporine di 3a e 4a generazione e i chinoloni (fluorochinoloni e altri chinoloni) sono usati più nell’uomo che negli animali da produzione alimentare, mentre le polimixine (colistina) e le tetracicline sono usate più negli animali da produzione alimentare che nell’uomo .

Il legame tra uso di antibiotici e resistenza batterica

Il rapporto mostra che l’uso di carbapenemi, cefalosporine di terza e quarta generazione e chinoloni nell’uomo è associato alla resistenza a questi antibiotici nelle infezioni da Escherichia coli nell’uomo. Associazioni simili sono state trovate per gli animali da produzione alimentare. Il rapporto identifica anche i collegamenti tra il consumo di antimicrobici negli animali e la resistenza antimicrobica nei batteri degli animali da produzione alimentare, che a sua volta è associata alla resistenza antimicrobica nei batteri dell’uomo. Un esempio di questo è Campylobacter spp. batteri, che si trova negli animali da produzione alimentare e causa infezioni di origine alimentare negli esseri umani. Gli esperti hanno trovato un’associazione tra la resistenza in questi batteri negli animali e la resistenza negli stessi batteri negli esseri umani.